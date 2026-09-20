楊方儒：大陸市場龐大打造科技業競爭力

鍶科技創辦人暨《幣特財經》總編輯楊方儒接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月21日電（記者 張穎齊）AI機器人掀起全球風潮，鍶科技創辦人暨《幣特財經》總編輯楊方儒接受中評社專訪分析，大陸科技產業最具競爭力之處，在於龐大人口與市場孕育出的2C（面向一般消費者）能力，從網路平台、行動支付到電動車，都能迅速掌握甚至創造消費需求。



楊方儒表示，若觀察大陸科技產業，不能只從AI大模型判斷整體實力，最值得關注的反而是2C市場，大陸擁有龐大人口與消費者，網路巨頭、應用程式及汽車品牌必須直接面對一般使用者，因此對市場需求反應非常快速，一般人需要什麼，大陸很快就能滿足、甚至創造需求。



楊方儒，英國萊斯特大學MBA企業管理碩士、輔仁大學大眾傳播系新聞組學士，歷任周末畫報財富版執行主編兼創意總監、彭博商業週刊中文版執行副總編輯暨iBloomberg繁體版發行人、KNOWING新聞App創辦人暨總編輯等。



楊方儒向中評社表示，他舉電動車為例，大陸電動車從車載軟體、智慧座艙到輔助駕駛等功能高度貼近消費端，加上激烈競爭壓低售價，形成相當完整的2C產業生態。根據國際能源署（IEA）資料顯示，2025年大陸電動車銷量超過1300萬輛，占全球約6成；同年中國大陸也佔全球電動車產量近4分之3，反映龐大市場及製造規模。



楊方儒說，相較之下，台灣產業最強的部分仍集中於2B（企業對企業），以台積電為例，重點是滿足蘋果等全球大型客戶對先進晶片的高標準要求，不需要直接處理數以億計終端消費者的需求，這也是兩岸產業結構很鮮明的差異，大陸已有2C，台灣還只是2B。



談及機器人，楊方儒認為，大陸工業機器人的實力不可低估，特別是在汽車生產線，大型機械手臂大量參與車體、底盤及零組件製造，降低生產成本。國際機器人聯合會（IFR）統計顯示，大陸2024年新增約29.5萬台工業機器人，占全球新增部署54%，是全球最大的工業機器人市場。