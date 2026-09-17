魏敬倫助父選彰化　投入才知政治壓力有多大

原本對政治冷感的魏敬倫，現在也全心投入幫助父親魏平政競選彰化縣長。（中評社 張嘉文攝） 中評社彰化9月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨彰化縣長參選人魏平政的22歲女兒魏敬倫，原本是一位對政治“非常冷感”的大學畢業生，因為父親投入選戰，人生突然和政治有了交集。



魏敬倫接受中評社訪問時說，爸爸養育她22年，過去都是父親支持她想做的事，如今輪到爸爸有想做的事情、需要家人幫忙，“我也希望可以支持他”，所以決定加入團隊，盡自己所能幫爸爸。



但真正跳進選戰，魏敬倫才發現政治和她原先想像的不太一樣，尤其日前拍攝短片，因為一句“爸爸說有一萬則留言，就帶我暢遊全世界迪士尼”，意外引發大量關注，讓她突然成為焦點。魏敬倫笑著說，帳號其實已經創立一個多月，之前流量一直都很平穩，完全沒想到“居然突然因為一句迪士尼”，就被這麼多人注意，連身邊朋友都驚訝傳訊息問她。



魏敬倫提到，過去的她對政治沒有太多想像，只覺得政治就是選出一個人，能夠改善大家的生活品質或環境。加入父親團隊以前，她甚至可以說是對政治非常冷感，會走到幕前，理由其實很單純，就是為了爸爸。



“他畢竟也養育了我22年。”魏敬倫說，爸爸一直支持她自己想做的事情，現在輪到爸爸有想做的事、也需要幫忙，她當然希望能夠盡其所能支持他。但也是這段助選經歷，讓她第一次真正碰觸到政治人物背後承受的壓力。



談到過去“韓流”時期，韓國瑜女兒韓冰也曾因為替父親助選受到高度關注，魏敬倫說，當時知道韓冰受到很大的關注，但“真的要親身經驗，才會知道這是多大的壓力”，以前也一直知道爸爸很辛苦、很累，但那是一種旁觀者的理解，直到自己經歷這次“迪士尼事件”，突然站到聚光燈下，才開始知道那究竟是什麼感受。



她強調，自己現在當然還不能說和爸爸感同身受，“因為他經歷的比我更多”，但已經慢慢開始有那種感受和體會。