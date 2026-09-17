鏡頭：台南新營太子宮　建於清康熙來自泉州

台南新營太子宮主祀中壇元帥，新廟建築宏偉腹地寬敞。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南9月17日電（記者 蔣繼平）“新營太子宮”位於台南市新營區，是全台主祀中壇元帥（哪吒三太子）最具代表性的開台祖廟，每年農曆九月初九為太子爺聖誕千秋日，全台分靈宮廟及金身均會前來謁祖會香，盛況空前。而廟頂的巨型金色太子爺像，也成具識別度的地標。



該廟建於清康熙27年（1688年），起源於清朝康熙二年自福建省泉州府晉江縣五位先民何世平、洪濟舟、許培元、周以德與李中成奉請來台，康熙二十七年（1688年）奠基開展。因香火鼎盛空間不敷使用，因此新廟於1992年完工，就蓋在舊廟後方。舊廟則被列為古蹟。



新廟的廟頂上有一座“太子銅像”，根據廟方介紹高達21台尺，寬11台尺，重12噸，身穿甲冑、右持火尖槍、左握乾坤圈、身披混天綾、腳踏風火輪，矗立廟頂，不僅是廟的精神象徵，也變成新營的地標之一。經廟方加強銅像照明，夜間觀仰更是氣勢磅礡。



雖然新廟建築宏偉，不過原地保留的舊廟值得一看，裝飾藝術上有很高的成就，包含了精巧的木雕與上面棟架的彩繪、潘麗水所繪門神、古樸傳神的屋脊剪黏等，也因廟宇小巧而更容易親近，也是現代人了解過去生活場景、建廟歷史的最佳見證。



新營區是原台南縣的縣治中心，在2010年12月25日與原台南市合併，交通與生活機能完善，2025年底統計人口約7.4萬人。名稱來自明鄭時期鄭成功部隊在此處設營屯田，繼“舊營”之後新設屯營，因而得名“新營”。