張富恭：《打開福建》喚起同根同源血脈共鳴

圖書出版事業協會副理事長張富恭。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北9月17日電（記者 莊亦軒）海峽文藝出版社出版的《打開福建》系列叢書16日在台北舉辦新書發表會。圖書出版事業協會副理事長張富恭接受中評社專訪表示，相較於過去空拍影像的宏觀俯瞰，《打開福建》深入記錄了八閩各地的文化風俗與信仰脈絡。在當前出版業經營艱困、年輕世代閱讀習慣轉變的大環境下，透過文字的深度閱讀，選擇福建因為閩台地緣最親、交流最密，能跨越走馬觀花式的旅遊表象，喚起“同根同源”的深層血脈共鳴，為兩岸民間帶來更緊密的融合。



由福建省委宣傳部與省文聯統籌主編、海峽文藝出版社發行的《打開福建》系列叢書一共10卷，在2026年“第18屆海峽論壇”分論壇“兩岸閱讀大會”中，與台灣天龍文創出版事業有限公司董事長沈榮裕簽約入台出版。



現為台灣文鶴出版公司董事長的張富恭表示，過去台灣社會透過《看見台灣》或大陸的《航拍中國》等知名紀錄片，多半是從高空視角鳥瞰整個地理山川，雖然壯闊，但少了一份貼近常民生活的細膩感。《打開福建》一套十本書，則是將視角扎根於土地，深入走訪並詳細記錄了福建各個地級市的文化底蘊、民俗風情與民間信仰。現在許多民眾赴陸旅遊多半是走馬觀花，浮光掠影難以真正走進當地生活。



透過文字深度體會在地文化，他說，台灣讀者就會發現兩岸在生活型態與風俗習慣上的差異微乎其微，更能真切感受到“原來我們的祖先都是從那邊渡海而來”的歷史連結。



對於大陸原創出版品引進台灣，他分析，過去兩岸圖書貿易多以台灣出版的繁體字書籍銷往大陸為主。但近年來，大陸出版品的製作水準大幅提升，裝幀設計與印刷質量愈發精美，原創作品的內涵也極具吸引力，愈來愈受到台灣廣大讀者的喜愛與青睞。這種良性互動不僅打破了單向流通的舊模式，也讓兩岸在文化載體上的對話更加對等且多元。



張富恭指出，兩岸的文化交流不應僅止於傳統紙本書籍，舉凡與出版相互連動的文創產業、版權交易乃至周邊設計，都是台灣市場極具需求與互補性的領域。期許未來兩岸在圖書出版與文創領域能展開更多層次的經貿合作，藉由優質的文化內容搭建溝通橋樑，讓兩岸民眾在深讀彼此歷史與當代面貌的過程中，自然凝聚更深厚的情感認同。



談及兩岸出版產業現況，張富恭坦言，受到數位浪潮衝擊，現代年輕人的閱讀與購書習慣正在劇烈改變，實體出版產業越來越不容易經營。台灣的出版業者多半屬於中小微型規模，面對動輒十本以上一套的大型叢書，往往因為經費與市場風險而考量再三、不敢行動。



他早在今年7月參加大陸的“海峽閱讀節”時，便親眼見到這套叢書，當時就對海峽出版集團願意投入成本，打造這套多達十卷的巨製深感佩服。如今台灣天龍出版社願意積極引進這套書，也樂見更多台灣讀者能藉由這套書系統性了解福建各城市的發展現況。

