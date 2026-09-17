關注：國民黨選情冷　現在調整還不晚

國民黨主席鄭麗文16日在中常會上示警今年選情特別冷。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月17日電（記者 張嘉文）2026九合一選舉只剩兩個多月，中國國民黨主席鄭麗文16日在中常會示警，今年“選情冷”，低投票率恐成藍營隱憂。事實上，這次選情冷有其原因，藍營不少優勢選區希望穩穩打完選戰，艱困選區也不願過早激起藍綠基本盤對決，加上去年才經歷大罷免激戰，藍軍普遍存在選情樂觀的氣氛。但讓選情一路冷下去本身就有盲點，鄭麗文此時示警，時間還不算晚。



國民黨此次正式提名競選連任的現任縣市長，包括台北蔣萬安、桃園張善政、基隆謝國樑、南投許淑華、苗栗鍾東錦及連江王忠銘等6人，加上台中接棒參選的江啟臣，目前選情相對穩定。對這些具有優勢的選區來說，選戰不需要刻意炒熱，避免增加不必要變數，照既定節奏走到11月28日，反而是比較舒服的打法。



另一個對照則是台南、高雄、屏東等南部艱困選區，藍營基本盤原本就遠小於綠營，如果過早把選戰炒成高度藍綠對決，反而容易讓綠營基本盤迅速歸隊，因此藍營選將目前也沒有太強烈意願把選戰溫度拉高，希望保留爭取中間選民的空間。另外，藍營支持者去年才經歷全台大罷免激戰，最後取得大勝，也容易產生“今年應該沒什麼問題”的錯覺。



但問題就在於，選情冷在戰術上或許各有盤算，可是這對國民黨來說卻存在一個盲點，就是藍營支持者的投票意願向來是選戰中的變數。政壇過去常有一句形容，鐵桿綠支持者即使“天下刀雨”也會出門投票，藍營支持者卻可能因為覺得穩贏少一票沒關係，或者悲觀失望而乾脆不投。



且所謂讓選情冷，要的是檯面上的議題攻防，不隨對手起舞，淡化選戰激烈氣氛，絕非連組織動員都全面休兵。這兩者如果混為一談，原本想降低選戰變數的戰術，最後反而可能把自己人的投票意願也一起冷掉。



2002年馬英九競選台北市長連任，就是一次很好的對照。當時民進黨推出李應元挑戰，從選戰初期馬英九就維持明顯優勢，整體北市選情長時間冷不起來。但馬團隊檯面下的地方拜訪、組織串連與選舉行程並沒有因此停下來，該做的基本功夫仍一路做到投票前，最後馬英九開出87萬3102票，以目前仍是北市長選舉最高的64.11%得票率成功連任。



此例恰好說明，選情可以冷，議題攻防可以降溫，但組織串連和候選人的腳步不能停，而這也是鄭麗文此次高分貝示警的意義。



目前的台北市長選舉，民進黨沈伯洋陣營正積極炒熱選情，大力營造“洋流”風潮，甚至試圖塑造原本最被看好穩定連任的蔣萬安也可能告急的氣氛。對藍營而言，這類危機感未必全是壞事，至少能提醒支持者，選舉還沒有結束，現在開始調整，時機都還不算晚。