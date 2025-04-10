林建甫：兩岸若和平　台灣可簽很多FTA

台灣經濟研究院前院長林建甫16日在桃園專題演講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月17日電（記者 盧誠輝）桃園市工業會16日舉辦製造業升級新契機專題講座，台灣經濟研究院前院長林建甫發表專題演講時表示，台灣現在很多中小企業都很辛苦，因為兩岸關係沒有搞好，兩岸若能和平相處的話，台灣可以簽很多FTA（自由貿易協定），關稅自然就會降下來。



桃園市工業會16日舉辦製造業升級新契機專題講座，包括中國國民黨籍桃園市長張善政、群聯電子執行長潘健成、台灣經濟研究院前院長林建甫、桃園市工業會理事長莊嘉郁等人都到場出席。



林建甫指出，台灣很多中小企業都默默無聞，大家都很認真工作，但現在產品出口都要關稅，因為台灣沒辦法跟其他國家簽FTA，主因是兩岸關係沒有搞好，企業就算到東南亞去，也一樣要面臨關稅問題。



林建甫強調，台灣應該要把政治問題處理好，不要把兩岸搞到兵凶戰危，敵對得那麼厲害，兩岸如果能和平的話，台灣可以去跟很多地方簽FTA，很多關稅自然就可以減免下來，這對台灣中小企業擴展市場非常有幫助，所以這方面台灣真的要加油。



他說，現在大家賺的都是辛苦錢，所以企業要懂得金融操作是非常重要的一件事情，因為在這個時代已經不是現金為王，而是要想辦法去做投資，例如這幾年股票市場受到AI產業的影響，整體都是往上的趨勢。



林建甫提到，全世界的股票市場從2021年開始，到2025年為止，只有2022年的股票市場不好，可是其他4年都很好，光是台股幾乎每年都漲20幾個百分點，像去年還漲到25%。