張麗善遭批8年無作為　反擊問綠營做了什麼

國民黨籍雲林縣長張麗善。（中評社 資料照） 中評社雲林9月16日電（記者 李京昇）民進黨行動中常會16日移師雲林縣麥寮鄉，賴清德、前縣長蘇治芬、民進黨籍雲 林縣長參選人劉建國接連批評國民黨籍雲林縣長張麗善執政8年雲林發展緩慢。張麗善晚間受訪反擊，民進黨過去在雲林執政14年“做了什麼”？



賴清德今日親自領軍，宣布接任劉建國競選總部主委，前縣長蘇治芬擔任總督導，展現整合氣勢。



國民黨這次推派前縣長張榮味女兒、現任縣長張麗善姪女張嘉郡參選雲林縣長，延續張家的政治香火。藍綠縣長參選人都是“立委”，氣勢不相上下。



雲林藍綠輪流執政，張麗善主政前，民進黨也曾有蘇治芬2屆、李進勇1屆縣長任期，民進黨希望趁著張麗善卸任，再次翻轉雲林。



民進黨行動中常會16日移師雲林縣，劉建國、蘇治芬接連批評張家執政，雲林毫無發展，蘇治芬更直批張家強項是“過度美化自己”。賴清德則說，近年雲林多項“中央”重大建設，都是蘇治芬、劉建國爭取，並稱雲林張家把持縣府、縣議會、農漁會系統，卻未給雲林帶來任何重大建設。



對此，張麗善先是感謝賴清德過去曾在公開場合肯定她的縣政表現，這幾年縣府團隊也在多項施政上突破，獲得不少台灣跟國際獎項肯定，不能只用“有沒有進步”一句話否定8年的施政成果。

