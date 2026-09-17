賴延續抗中保台　蕭旭岑：用洋流困住蔣萬安

國民黨副主席蕭旭岑。（中評社 資料照） 中評社台北9月17日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋近期到公館造勢出現人潮，讓“洋流”一詞突然成為選戰討論焦點。對此，中國國民黨副主席蕭旭岑昨日接受網路政論節目“歷史易起SHOW2.0”訪問時分析，民進黨從去年兩次大罷免挫敗後，並未調整路線，反而更加強化“抗中、抗爭、保台”思維。



他認為，賴清德從包括任命親綠學者陳翠蓮擔任“國史館”長，到堅持由推動大罷免的沈伯洋選台北市長，賴在2026到2028年的施政主軸仍會是“抗中保台”，並且想藉由“洋流”政治操作“箝制蔣萬安”。



蕭旭岑進一步將“洋流”放進2028大選布局中解析，民進黨除盤算透過台北市長選戰，突破北市綠營既有基本盤，更重要的是藉由“洋流”政治操作“箝制蔣萬安”。因為，蔣萬安目前無論在台北市，或作為在野黨重要領袖，表現都備受關注。他解讀，民進黨及賴清德想藉由“洋流”把蔣萬安困住，“不止將他困在2026，還要繼續圍困到2028”。



蕭旭岑強調，站在國民黨是民進黨最強競爭政黨的立場，絕不會小看沈伯洋及所謂的“洋流”。他也承認，沈伯洋近期從日本返台到士林、公館等地活動，整體造勢動作“確實非常非常用心”。不過，面對突如其來的“洋流”，究竟如何形成，他仍感到好奇與不解。



蕭旭岑特別拿2018年的“韓流”相較。他指出，當年的韓國瑜是透過一碗滷肉飯、一瓶礦泉水，勤走高雄基層，與底層勞工、弱勢喝啤酒、到各個工廠，靠接地氣的方式逐步累積聲勢，是一個“由下而上”的過程。



相較之下，蕭旭岑表示，目前他看不出“洋流”有同樣的由下而上機制，反而比較像“由上而下”。他認為，一個原本被視為“強打激烈意識形態”的政治人，突然變成一股風潮、還被刻意形塑成“溫合理性”者，相信曾親身經歷過大罷免的人，應都難以相信。因此，洋流形成過程很值得進一步研究。但他也仍然相信，台北市長選戰，最終將回歸市政主軸，而蔣萬安這四年來的建設與政績才是他面對“洋流”來襲，爭取選民認同的“突困利器”。