鄭銘謙指示少關人　謝寒冰：比照吳乃仁嗎？

台“法務部長”鄭銘謙。（中評社 資料照） 中評社台北9月17日電／社會罪案暴增，監所超收人犯，台“法務部長”鄭銘謙上周指示應積極採“易刑”處分，望減少輕刑受刑人入監，減輕監所收容壓力。媒體人謝寒冰16日在政論節目質疑，“法務部長”重點工作應是打擊犯罪，為何不斷幫受刑人著想？現在這做法跟美國的“零元購”有什麼兩樣？



謝寒冰16日在《大新聞大爆卦》節目表示，會入獄服刑的人，通常都是法官認為“這個有點嚴重，必須要坐牢”，然後又要從這些人中再去分？再來，說可以讓罪犯“分期付款”，什麼意思，這叫“吳乃仁條款”嗎？因為我們當初要管收這個人，就是因為他不願意付錢，如果願意付款，他早就分期付款了！現在又說要讓這些人的罰金可以分期付款，這到底是想幹嘛？



台官方嚴打詐欺、毒駕，導致全台監所收容人數突破6萬6000人、超收比例達4.6%，“法務部長”鄭銘謙日前因此要求檢察體系，針對6個月以下短期自由刑案件積極運用易科罰金、社會勞動等“易刑處分”，引發外界質疑是否變相“少關人”，甚至擔憂台灣步上美國加州“零元購”後塵。“零元購”最初指購物網的零元商品或促銷陷阱，近年則演變成諷刺聚眾砸店行竊的網路流行語。



對此，“法務部”15日晚間發布聲明嚴正澄清，強調詐欺、性侵、毒駕、組織及暴力等重大犯罪絕不寬貸，此次調整主要是協助經濟弱勢的輕刑者，避免因無力繳納罰金而“因貧入監”。



謝寒冰質疑，就是一直不斷地幫這些“受刑人”著想，理由是“監所不夠”？他也知道以台灣現況來說，監所是“嫌惡設施”，沒有民眾會希望住的地方旁邊有監所，可是台灣的犯罪人口日益增多，這是不爭的事實。身為“法務部長”，重點是要去“打擊犯罪”！監所問題，政府應該去研議，如果要收容的犯人愈來愈多，應該去增加收容的範圍，增加監舍，這都可以討論。



謝寒冰說，現在就只因為沒地方收容，就把罪犯放出來？老實說，現在這個做法，跟美國的“零元購”有什麼兩樣？零元購的概念不就是說：這些輕罪我就不罰了！不要把美國的DEI（多元平等共融）那套拿來台灣用，別的不講，民進黨的“特朗普爸爸”就非常不喜歡這一招，“你是嫌特朗普對你不夠狠嗎？還要他揍你揍得更用力一點是不是？”