綠為何推洋流？鄭照新：想忘掉黑熊、青鳥

台中市副市長鄭照新（右）接受藍委葉元之訪問。（照片：千秋萬事提供） 中評社台北9月17日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋近期走入公館造勢現人潮，讓“洋流”一詞突然成為選戰討論焦點。對此，中國國民黨籍台中市副市長鄭照新16日接受國民黨籍“立委”葉元之訪問時指出，綠營之所以要推出“洋流”，是因為過去的黑熊、青鳥標籤很負面，提出“洋流”是想忘掉“黑熊”。



葉元之與鄭照新兩人都曾待過韓國瑜團隊，親眼見證過“韓流”，兩人也聊起綠營現在所謂“洋流”跟當年“韓流”有何不同？鄭照新表示，“韓流”有清楚的價值，就是韓國瑜提出的四大價值，“中華民國是我們的國、美麗台灣是我們的家、中華文化是我們的根、民主自由是我們的寶。”



鄭照新反問，那目前洋流的價值是什麼？沈伯洋作為要參選市長的候選人，他的支持者組成的“洋流”，對台北市政的追求是什麼？如果洋流就是之前大罷免同一群，那跟那時候有何不一樣，是那時候熱還是這時候熱？



葉元之也說，韓流當年是自動自發的，晚上造勢韓粉下午就在現場等，還有“國瑜夜市”。現在的“洋流”有“演的成分”，他覺得“洋流”跟罷團高度重疊，且他認為當時罷免時候人更多，當時要罷免他的一堆，跟現在“洋流”人數比小巫見大巫，如果只是罷團去台北裝成“洋流”，那跟大罷免結果會是一樣。



鄭照新也說，如果“洋流”的存在是因為大罷免大失敗的那群人想找回溫暖的方式，那他的限製高點就在那，想試圖跨過同溫層，那也要看看他們是否對自己行為有所節制，他們最近群起攻擊台北市長蔣萬安的妻小，這種行為就會造成反效果。



鄭照新也分析，民進黨擅長建立“符號”，沈伯洋在“洋流”之前的符號是“黑熊”、“青鳥”，這些符號都不是很正面，因此他認為，之所以推出“洋流”，是因為綠營想要“忘掉黑熊”。