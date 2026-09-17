吳宗憲拋北北基桃宜構想　獲台北藍議長支持

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（右三）16日拜會國民黨台北市議會黨團，議長戴錫欽（左三）等人接待。（國民黨台北市議會黨團提供） 中評社台北9月17日電／中國國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲16日拜會國民黨台北市議會黨團，與議長戴錫欽等人交流縣市合作構想。吳宗憲表示，已與國民黨籍台北市長蔣萬安溝通未來合作方向，希望從產業、交通等面向降低“北漂”需求，並提出將“北北基桃”擴大為“北北基桃宜”，串聯北台灣近千萬人口打造Mega City（指1000萬人以上的巨型都會）。



國民黨籍台北市議會議長戴錫欽指出，未來若吳宗憲當選宜蘭縣長，台北、宜蘭可在產業、人文、交通等面向緊密合作。



戴錫欽說，歡迎吳宗憲未來縣長來到台北市議會，未來如果順利當選，就宜蘭縣政發展跟台北市不管是在產業、人文、交通各個方面，將來有更密切的合作，預期將來可以跟蔣萬安好好搭配，今天和黨團成員來做交流，希望未來在宜蘭跟台北的合作能夠更加緊密，照顧兩地縣民跟市民。



吳宗憲透露，已先跟蔣萬安已溝通將來縣市合作，因為戴錫欽是宜蘭人、蔣萬安也是宜蘭女婿，所以與台北市政府跟台北市議會都有非常大的關聯性。



吳宗憲提及，宜蘭有一個長久的問題就是很多年輕人在宜蘭找不到工作，或是都剩下低薪的工作，所以這個部分就只能透過縣市將來產業上或交通政策上的合作，來減輕北漂人或降低需要北漂的人，讓年輕人在宜蘭找到工作，或是必須到台北上班的人在通勤上面，如Tpass等方向上能夠有交通政策合作，這也是這次拜會的主要原因。



戴錫欽回應，希望未來不管是產業合作或提供更多的就業機會，還有在交通運輸上面，台北市可以提供給宜蘭縣民更大的便利，促成縣市之間的交流更加的緊密。



吳宗憲強調，蔣萬安和戴錫欽都非常照顧宜蘭人，相信城市間本來就要互相合作。過往大家都說北北基桃，希望北北基桃變成一個歷史名詞，以後就叫“北北基桃宜”，希望北台灣能夠變成Mega City，將近950萬人的這個大城市彼此合作，尤其是降低縣市間的壁壘，彼此合作互惠對雙方都有很大很大的幫助，優勢彼此合作能夠更上一層樓。



戴錫欽認為，“Mega City”、“北北基桃宜”剛好是國民黨執政的縣市，就可以串聯在一起，有山、有河、有海、有更多不同的產業，將近1000萬的大都會區塊，可以製造更多的產業發展，發展更多的利民政策。