經濟學人：美台推“地獄景象”防禦台海作戰

台灣自主研發且投入運用的軍用無人機銳鳶2型。（中評社 資料照） 中評社台北9月17日電／英國《經濟學人》15日報導，台美軍方正持續推進“地獄景象”（Hellscape）構想，以大量空中、水面及水下無人載具拖慢大陸“進犯行動”；報導指出，美國戰略界從近年戰事重新評估後，認為攻方需要的火力優勢可能不再只是傳統所說的3倍，而是20至30倍。



這套構想原本在美國拜登政府時期提出，核心是把大量低成本無人載具部署到台灣海峽，透過空中、水面及水下平台攻擊大陸進犯部隊。即使通訊鏈路遭到干擾，無人載具仍可利用慣性導航、影像識別及機載人工智慧（AI）辨識目標、避開反制措施，並與其他無人載具協同攻擊。不過，《經濟學人》指出，這套戰法的目的不是單獨阻止入侵，而是增加進攻成本、拖慢速度，為美軍海空力量爭取時間。



《經濟學人》指出，美國戰略界過去長期認為，攻擊方需要約3倍於防禦方的火力優勢才能取得勝利；如今從烏克蘭與中東戰事經驗重新評估，認為攻方可能需要20至30倍的火力優勢。美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）9日在台北演說時也表示，無人系統在當代戰場的地位，如同第一次世界大戰的機關槍、第二次世界大戰的戰車，是足以改變戰場的關鍵科技。



但《經濟學人》表示，這套構想能否落實，真正的問題不只是戰法，而是美台能否提供足夠的無人機與飛彈。美國近年擴大低成本無人機計畫，甚至完成伊朗空中攻擊無人機的逆向工程，五角大廈計畫在2027年前採購20萬架低成本無人機；不過測試積壓及非大陸製零組件短缺，仍拖慢進度。



海上無人載具的生產規模也有限。部分原本為台海戰事設計的美國無人系統已被用於美伊戰爭，美軍今年4月還在菲律賓測試烏克蘭自殺無人艇。不過曾參與拜登政府無人機政策的賓州大學教授霍洛維茲（Michael Horowitz）指出，目前多數系統仍屬實驗性質，實際生產數量有限。研究人員也強調，無人載具無法取代戰機、軍艦等大型武器，而是用來消耗攔截彈藥並削弱進犯船團。



台灣同樣面臨產能與資源問題。《經濟學人》指出，台灣規劃到2032年採購20萬8200架各型攻擊型無人機、1446架濱海監偵型無人機及1320艘小型自殺無人艇；相關計畫曾因資金爭議延宕。報導並引述台大機械系教授陳炳煇表示，目前人力與資金仍不足，他甚至估計台灣需要400萬架無人機及1萬艘海上無人載具。



另一方面，大陸在無人機數量及生產能力上仍具優勢，也持續研究烏克蘭與中東戰場經驗，並進行無人機及反無人機訓練。《經濟學人》同時指出，習近平對解放軍展開的內部整肅，使軍方更難達成2027年前具備執行入侵能力的目標，部分大陸軍事專家也認為，面對“地獄景象”，解放軍可能需要更新作戰計畫及強化反無人機能力。



《經濟學人》最後指出，“地獄景象”的支持者並不認為這套戰法能保證擊敗大陸；其目的，是讓大陸相信，一旦選擇動武，將很難取得原先期待的速戰速決、低代價勝利。