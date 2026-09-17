黃國昌苗栗輔選白營小將　不忘助攻柯志恩

民眾黨主席黃國昌17日在苗栗受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗9月17日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席黃國昌17日到苗栗縣頭份市陪白營參選人掃街拜票，也不忘助攻中國國民黨高雄市長參選人柯志恩。黃在受訪時主動提及耗資新台幣81.37億元打造的高雄前鎮漁港，接連爆出設施閒置、動線混亂等現象，批評民進黨高雄市長參選人賴瑞隆不要忘了身為“立法委員”該有的監督職責。



號稱“台版豐洲市場”的高雄前鎮漁港升級改建工程，經費從3000萬元暴增到81.37億元，卻接連爆出設施閒置、動線混亂等現象。國民黨高雄市長參選人柯志恩批評，去年有針對攤商不願進駐辦理會勘，也提出過租金補貼，柯質疑漁業署一拖再拖，非要等到輿論狂燒、社會關注後才有具體補助。



黃國昌17日整天行程都在苗栗縣，上午先陪民眾黨苗栗縣議員參選人林志學在頭份市掃街拜票，下午還要陪同民眾黨苗栗縣議員參選人蔡君婷在竹南鎮掃街拜票。



針對高雄前鎮漁港爭議，黃國昌受訪指出，為了拓展高雄遠洋漁業，前鎮漁港的改善的確有它的必要性，但最大問題是，前鎮漁港從一開始的規劃、設計跟定位，就出現嚴重問題，後來又發生了嚴重的工期延宕，同時施工品質也可以說是慘不忍睹，才會導致經費暴增。



黃國昌認為，在這樣的情況之下，他覺得比較重要的事情，是針對過去所有缺失，非常切實地來加以改善，不要隨便浪費民脂民膏。



黃國昌說，他比較遺憾的是，聽到民進黨高雄市長參選人賴瑞隆竟然說，81億元每一分錢都用在刀口上，他醒提賴瑞隆不要忘了自己現在是“立法委員”的職責，國庫被這樣浪費，花了這麼多錢，做出品質這麼糟糕的工程，身為“立法委員”應該要好好監督，不要為了護航洗地，連自己基本的職責都忘記。