台司法獨立評比下滑　綠委：不等於司法姓賴

民進黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 資料照） 中評社台北9月17日電／“國際民主及選舉協助研究所”（IDEA）15日公布“2026全球民主現況”報告，台灣在“司法獨立”方面排名降至“中段班”。對此，民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄16日表示，台灣司法獨立指標從“高表現”降為“中等表現”，當然必須嚴肅面對，政府該檢討的就檢討。但同樣必須把國際報告講完整，不能看到評等下降，就直接推論成“司法姓賴”或“司法工具化”。



總部位於瑞典斯德哥爾摩的“國際民主及選舉協助研究所”發布年度報告，評估世界各國司法獨立、選舉可信度、言論自由與司法近用等面向。根據“2026全球民主現況”報告，台灣2025年在“公民參與”指標全球排名第7，並列芬蘭，排名持平。不過，在“司法獨立”方面，台灣、阿根廷、比利時、印度、奈及利亞與美國等中等表現國家或地區，2025年評比則出現下滑；其中，台灣與美國雙雙從“前段班”跌至“中段班”。



莊瑞雄回應，台灣司法獨立指標從“高表現”降為“中等表現”當然必須嚴肅面對，不過，不能看到評等下降就直接推論成“司法姓賴”或“司法工具化”。



莊瑞雄指出，IDEA本身並未具體說明台灣此次司法獨立評比下降的原因；但其評比參考的指標來源之一Freedom House。在最新台灣報告中確實指出，台灣“獨立司法”項目降分，與大法官任命的政治歧見造成長期缺額、“憲法”法庭欠缺法定人數，導致一年大部分時間無法正常運作有關。



莊瑞雄表示，這不是要把責任推給任何一方，而是要把制度上的責任講清楚。司法獨立涉及不同“憲政”機關，各自都有清楚的權責：行政部門必須依法行政、尊重司法獨立；“總統”依法提名大法官人選；“立法院”依法行使人事同意權；大法官則依“憲法”及法律獨立行使職權。哪一個環節出了問題，就應該回到各自的“憲政”權責檢視，而不是把所有問題簡化成一句“司法姓誰”。



莊瑞雄提醒，司法當然不能姓賴，也不能姓任何政黨，政府不能干預司法，“國會”也應讓“憲政”制度依照“憲法”正常運作；每一個“憲政”機關都應該把自己該負的責任做好。



莊瑞雄認為，“憲法”法庭看起來離一般民眾很遠，其實就是人民面對“國家”權力時最後一道“憲政”救濟；無論行政權或立法權，只要可能逾越“憲法”界線，都必須有一套獨立而且能正常運作的司法制度加以制衡。



莊瑞雄強調，國際報告是一面鏡子，政府該檢討的，不能迴避。“國會”該負責的，也應該面對。真正重要的不是把責任推來推去，而是各“憲政”機關都把自己的責任做好，讓司法保持獨立、讓“憲法”法庭正常運作，讓每一個人民在權利受到侵害時，都能得到公平而有效的司法救濟。