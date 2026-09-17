鄭麗文稱將重返執政　黃國昌：有信心是好事

民眾黨主席黃國昌17日在苗栗受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗9月17日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文16日表示，有100%把握2028可以重返執政。對此，台灣民眾黨主席黃國昌17日到苗栗為白營參選人輔選時受訪表示，有信心是好事，民眾黨當務之急是務實面對2026地方選舉，才會展望2028大選。



鄭麗文16日接受三三企業交流會邀請，以“全球變局與台灣的選擇”為題發表演說指出，民進黨政府把所有不能做的事都做了，“你問我怎麼辦？就是2026年要贏，2028年更要贏”，國民黨才能矯正所有的偏差跟錯誤。對於國民黨重返執政，她有百分之百的把握。



黃國昌17日整天行程都在苗栗縣，上午先陪民眾黨苗栗縣議員參選人林志學在頭份市掃街拜票，下午還要陪同民眾黨苗栗縣議員參選人蔡君婷在竹南鎮掃街拜票。



針對鄭麗文強調有100%把握2028可以重返執政一事，黃國昌受訪時說，國民黨有信心是好事，台灣民眾黨向來是務實、理性、科學，會一步一步走。他現在最重要的工作是如何在2026年選舉，把民眾黨這些優秀的議員候選人都送進地方議會。



黃國昌強調，年底選舉在縣市長的部分，台灣民眾黨會做到做到，履行之前跟國民黨合作的協議。他認為藍白在這樣的基礎之上，才來展望未來的2028大選，會是一個比較務實的態度。