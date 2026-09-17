台司法獨立退步　黃國昌：全民感受非常深刻

民眾黨主席黃國昌17日在苗栗受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗9月17日電（記者 盧誠輝）國際智庫最新“全球民主現況”報告指出，台灣2025年在“司法獨立”的部分，與美國雙雙降至中段班。台灣民眾黨主席黃國昌17日到苗栗縣頭份市陪白營參選人掃街拜票時受訪表示，其實不用等國際評比出來，他相信全體台灣人民的感受都非常深刻。



黃國昌指出，過去這幾年，民進黨的政治黑手伸到司法檢調，在台灣已經不是秘密了，這對台灣司法的公正性造成相當大的傷害，也讓人民越來越不信任司法。其實不用等到國際智庫的評比出來，他相信全體台灣人民的感受都非常深刻。



總部位於瑞典斯德哥爾摩的“國際民主及選舉協助研究所”（IDEA）15日公布“2026全球民主現況”（The Global State of Democracy 2026）報告，評估司法獨立、選舉可信度、言論自由與司法近用等面向。



該報告顯示，台灣2025年在“公民參與”指標全球排名第7，並列芬蘭，排名與去年相同。不過在“司法獨立”方面，台灣、阿根廷、比利時、印度、奈及利亞與美國等中等表現國家或地區，2025年評比則出現下滑；其中，台灣與美國雙雙從“前段班”跌至“中段班”。



黃國昌強調，司法應該是維護社會公平正義的最後一道防線，如果淪為政黨的工具，甚至是用來做為追殺政治上的競爭對手，這樣的司法沒有辦法得到人民的信任。



黃國昌說，他也要奉勸民進黨政府，好好回想2017年召開的司改會議，他們的初衷是什麼？為什麼2017年好不容易召開的司改會議，有很多決議不僅沒有落實，反而讓人民越來越不信任司法。



黃國昌17日整天行程都在苗栗縣，上午先陪民眾黨苗栗縣議員參選人林志學在頭份市掃街拜票，下午還要陪同民眾黨苗栗縣議員參選人蔡君婷在竹南鎮掃街拜票。