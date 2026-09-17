綠議員問選2028？盧秀燕與市府官員不表態

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月17日電（記者 方敬為）民進黨籍台中市議員何文海今天在市政總質詢指出，中國國民黨籍市長盧秀燕年底即將卸任，但根據最新媒體施政滿意度民調顯示，盧的表現全台倒數第二，他認為，這就是因為盧秀燕想選2028大選，荒廢市政的結果。何文海當場逼問盧秀燕卸任後是否要選2028？並問在場市府官員，覺得盧市長會選的舉手？盧秀燕及列席市府首長均保持緘默，未表態。



台中市議會17日進行市政總質詢，何文海質詢盧秀燕，對8年來最滿意的施政項目為何？



盧秀燕答詢表示，她自己說不準，但是從各種民調表現來看，她覺得市民反映比較好的，應該是在台中市政府推動教育方面的成績。她強調，其實市政工作不進則退，所以每一樣都要繼續保持，即使做得好的也要繼續保持，因為不進則退，這也是市政團隊很重要的原因。



何文海進一步指出，盧秀燕宣稱市政表現要保持，但根據《天下雜誌》最新的縣市長施政滿意度民調顯示，盧秀燕的表現不只是六都墊底，更是全台倒數第二名，難道這就是盧市長宣稱的“保持”？他提醒，盧秀燕年底就要卸任，不要讓這個墊底的民調表現，變成畢業成績單。



何文海說，盧秀燕的施政滿意度下滑，他認為，很大的原因在於，盧秀燕想選“總統”，卸任後要角逐2028大選，所以荒廢市政。他當場質問盧秀燕卸任後是否角逐大選？在場官員覺得盧市長卸任後會選的舉手？



台中市議會議事廳官員席，包括盧秀燕以及全體市府局處首長都保持緘默，無人表態。何文海見狀笑稱，大家都不敢說，每個人都衹有笑笑的，但大家都心裡有數，他要提醒盧秀燕“當一天和尚、撞一天鐘”，不要“吃碗內、看碗外”，為了備戰2028而荒廢市政。