北台媽祖文化節登場　清代金面媽祖回鑾台北　

外型亮眼的禮生演奏樂器走在隊伍前方。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北9月17日電（記者 莊亦軒）北台灣媽祖文化節今年進入23周年，有138年歷史的“清代台北府城大天后宮金面媽祖”今日回鑾台北，上午將舉行隆重典禮，國民黨籍台北市長蔣萬安也將參與盛會。



光緒14年（1888年）台灣巡撫劉銘傳在台北府城內（今館前路一帶）倡建官祀的“台北府天后宮”，並恭迎精美的大小媽祖神像，日據時期的1911至1912年前後遭到殖民政府拆除。其中“大媽”去向不明，金面軟身的二媽神像一度被棄置於台北州廳（今“監察院”）旁，後由三芝地方仕紳爭取，於1913年迎回三芝，並於1917年集資興建福成宮奉祀至今。



台北市文化局在2004年發起“清代台北府城大天后宮金面天上聖母神像重回台北城”，將金面媽祖金身從三芝迎回台北。2006年由台北市民政局接辦，聯合北台灣各地媽祖廟擴大辦理成為“北台灣媽祖文化節”，由北台灣八縣市台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣輪值，值東宮廟逐年更換，沒有固定舉辦地點。



2026北台灣媽祖文化節9月17日至10月3日舉辦，金面媽祖17日回鑾台北，將與其餘28座媽祖聖駕安座在台北市中正區的台灣省城隍廟。中國國民黨台北市長蔣萬安也將參加金面媽祖回鑾安座儀式。



2026北台灣媽祖文化節24日舉辦行三獻古禮大典，10月3日舉辦平安遶境。



台灣省城隍廟的路上，上午可見到各地的媽祖聖駕隊伍前往城隍廟安座，隊伍前方除范、謝二將軍開路外，還有外型亮麗的禮生演奏樂器一同隨行，由於隊伍浩蕩沿路上各路口也有制服員警進行交通管制，以避免交通打結。