彰化謝家遭聲押　國民黨：司法勿淪政治工具

國民黨文傳會主委陳以信。（中評社 資料照） 中評社台北9月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍彰化縣議長謝典霖及其父母謝新隆、前“立委”鄭汝芬等人，因今年6月彰化縣議會餐會被指控涉及賄選案，遭彰化地檢署聲請羈押。中國國民黨文傳會主委陳以信今天對此表示，國民黨尊重司法，但法院判決確定前必須堅守無罪推定，“查賄沒有藍綠，司法更不能有顏色”，檢調應以一致標準辦案，不能淪為政黨打擊政治對手的工具。



彰化地檢署指揮“調查局”偵辦今年6月間彰化縣議會餐會輔選疑案，16日通知謝典霖及其父母謝新隆、鄭汝芬，以及議會員工等近20人到案說明。



檢方訊問後認定，謝新隆、鄭汝芬、謝典霖等5人涉犯投票行賄等罪嫌重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，當庭逮捕並向法院聲請羈押。



由於在彰化縣長選戰部分，謝家在彰化地方政壇具有相當影響力，也是目前國民黨彰化縣長參選人魏平政在地方支持的重要力量，此司法案件後續發展，是否會進一步影響彰化藍軍的選情，受到關注。



陳以信對此質疑，“行政院”中部聯合服務中心副執行長吳音寧先前公開提出指控後，彰化地檢署隨即分案偵辦，檢方有必要向社會說清楚，當初啟動偵辦的依據究竟為何？是已掌握具體事證，還是政治人物一提出指控，檢調就立即出手？



陳以信強調，國民黨尊重司法調查，但在法院判決確定之前，無罪推定是最基本的法治原則。查賄不應區分藍綠，司法更不能有政治顏色，檢調必須謹守政治中立，以相同標準處理所有案件，絕不能成為任何政黨用來打擊政治對手的政治工具。