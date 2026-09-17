黃仁：陸是無人機龍頭　台想靠數量抗衡？

藍委黃仁接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月17日電（記者 張嘉文）針對美台軍方正低調推進“地獄景象”台海作戰構想，準備以大量低成本無人機部署台海，中國國民黨籍的“國防”外交委員會“立委”黃仁向中評社表示，大陸是世界的無人機龍頭，台灣若想靠無人機數量與對岸抗衡，這“不要再騙人了！”。



黃仁說，更現實的問題是，台灣目前軍方的兵力不足，但武器不斷採購，未來大量無人機又要由誰操作？政府應審慎評估，而非只是不斷買武器、談備戰，而不談如何維持兩岸和平。



《經濟學人》15日報導，美台軍方正低調推進“地獄景象”台海作戰構想，準備在大陸武力攻台時，以大量低成本空中、水面及水下無人載具湧入台灣海峽，並結合人工智慧（AI）自主辨識及攻擊大陸艦艇。報導指出，受到烏克蘭及中東戰爭經驗影響，美方如今認為進攻方可能需要擁有防守方20倍、甚至30倍軍力優勢，才有把握取勝。



黃仁接受中評社訪問時對此表示，美國戰略界現在也出現將軍事部署退居第二島鏈的聲音，過去美方非常重視第一島鏈對台海及台灣安全的重要性，如今美中之間往來愈趨密切，加上中國崛起，美國不得不重視，包括經濟、產業、科技及AI等領域，雙方都有相當密切的關係。



黃仁說，在這樣的背景下，美方一方面與中方互動，另一方面又提出要在台海布滿無人機的戰略構想，但回到台灣自身，首先就要問，“我們有多少能量？”



他指出，台軍目前就面臨編現比及兵力不足問題，台灣又不斷採購新的武器，問題是這些武器能不能真正兌現成戰力？“第二，誰要操作這些武器？”如果現有兵力條件和武器數量根本無法配合，現在又要進一步規劃在台海部署大量無人機，更應該先釐清無人機究竟要扮演什麼角色。



黃仁強調，他支持台灣發展自己的無人機產業，也鼓勵台灣廠商持續精進，但既然要非紅供應鏈，台灣當然應加強本土研發，但軍方在商購或委製無人機時仍應審慎評估，不能只看到美方提出什麼戰略，就全部跟著走，增強防務力量他絕對贊同，但不能過度仰賴美國。



對於大陸在全球無人機產業具有龐大規模，台灣若希望以大量無人機形成台海防衛力量，黃仁說，“這種東西不要再騙人了！”現在大陸是世界的無人機龍頭地位，台灣應該思考自身真正具備多少能力，而非只用數量與對岸進行比較。



黃仁強調，台灣當然應持續發展經濟與產業，也需要強化自身防務，但除了積極備戰，兩岸之間仍應尋找和平相處的可能。他不贊成持續以“抗中保台”的語言和對岸做區隔，兩岸應維持經濟、產業、觀光及文化交流。



黃仁說，兩岸之間應該彼此尊重，台灣不能一方面用挑釁方式面對大陸，一方面又只想著討好美國、日本，當前國際情勢已經非常危險，如何維持和平，才是台灣不能忽略的選項。