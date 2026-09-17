沈伯洋吹洋流外溢？蔣萬安：不敢大意

台北市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月17日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長參選人沈伯洋挑戰中國國民黨籍台北市長蔣萬安，蔣萬安被稱為藍營大母雞，時常到全台輔選，豈料沈伯洋依樣畫葫蘆，製造“洋流”且將於20日首度到桃園輔選。蔣萬安17日表示，選舉最怕大家說“沒有問題！”他是戰戰兢兢、不敢大意、全力以赴。



中國國民黨籍台北市長蔣萬安17日上午在台北市政府出席民政局主辦的“台北市績優宗教團體、民俗委員會及委員暨宗教場所低碳認證及孝行模範聯合表揚大會”，與會者還有台北市民政局長陳永德、各區長、各大宮廟董事長等，蔣萬安會前接受媒體聯訪。



沈伯洋近期密集走訪台北各地市場、夜市，被稱為“洋流”，藍營則質疑部分活動有人為動員。媒體問蔣萬安，“洋流”逐漸向外延伸，國民黨是否應提高警覺、呼籲支持者出門投票？



蔣萬安表示，他尊重每一位候選人的選舉規劃及策略，也會呼籲所有市民在投票日堅定行使民“主權”利、踴躍投票。



記者問，沈伯洋挾“洋流”之勢將於20日到桃園輔選，而蔣萬安在Yahoo的民調領先沈伯洋32%，會不會覺得民進黨所說的個位數百分比差距是在自嗨？



蔣萬安表示，各項調查數據都會參考，對他而言最重要的仍是專注市政，持續拿出具體成果及政績，爭取市民支持與認同。



“選舉我們最怕大家說沒有問題！”蔣萬安強調，因此他不會因為民調數字而鬆懈，仍會持續推動各項市政建設，戰戰兢兢、毫不大意，一步一腳印，全力以赴。



蔣萬安也提到，《天下雜誌》15日公布2026永續幸福城市大調查，台北市蟬聯六都組第一，這成果都是市民與市府團隊共同努力而來，市府推動建設及照顧市民福祉的腳步不會停下來。