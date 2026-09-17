沈伯洋像哈利波特？蔣萬安妙回要問佛地魔

台北市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月17日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長參選人沈伯洋陣營近期火力全開，猛攻中國國民黨籍台北市長蔣萬安，民進黨公職與親綠媒體近日連連追問蔣萬安是否願意參加周周交叉詰問辯論會？蔣萬安已承諾會參加公辦辯論會，綠媒仍不死心；另外被媒體問到沈伯洋長得像哈利波特，蔣萬安妙回要去問佛地魔，當場讓記者笑翻。



蔣萬安所稱“佛地魔”源自今年7月蔣赴台北市議會施政報告時，曾因民進黨籍新潮流台北市議員簡舒培大量索取市府資料，蔣當時稱簡舒培為“議會索資佛地魔”，雙方一度在議場激烈互嗆。



中國國民黨籍台北市長蔣萬安17日上午在台北市政府出席民政局主辦的“台北市績優宗教團體、民俗委員會及委員暨宗教場所低碳認證及孝行模範聯合表揚大會”，與會者還有台北市民政局長陳永德、各區長、各大宮廟董事長等，蔣萬安會前接受媒體聯訪。



台北市長選戰近期辯論議題升溫。沈伯洋15日表示，辯論若只是雙方各說各話，意義有限，交叉詰問及追問才是重點，並提出一周一場構想，估計投票前可舉辦約10場。蔣萬安日前在台北市議會被民進黨籍新潮流台北市議員李建昌問到是否接受交叉詰問？蔣萬安說，如果最後形成共識，他是“Yes”。



三立、民視、鏡新聞記者連日追問蔣萬安，沈伯洋提出選前10周進行10場辯論，綠營民代也要求公開交叉詰問，是否願意參加？



蔣萬安簡短表示，“我說過我會參加公辦辯論會，會參加。”面對媒體持續追問辯論形式及場次，蔣萬安微笑不回，前往參加活動。



另外，聯訪過程中，有媒體問蔣萬安，怎麼看沈伯洋近期的造型，有評論認為沈長得像英國小說《哈利波特》中的主角？



蔣萬安聽完後妙回，“這個問題可能要問佛地魔。”話一出口，現場記者立即爆出笑聲。