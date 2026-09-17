賴瑞隆、柯志恩週六同拼北高連線大造勢

國民黨高雄市長參選人柯志恩19日將在鳳山舉辦首場萬人大造勢，國民黨籍台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川到場助陣。（圖：國民黨高雄市黨部提供） 中評社高雄9月17日電（記者 蔣繼平）民進黨近期正在全力炒作“洋流”話題，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆17日發出預告，週六將邀民進黨台北市長參選人沈伯洋助陣，由於國民黨高雄市長參選人柯志恩同天將辦萬人大造勢，藍綠陣營同時將以“北高連線”話題在高雄隔空較勁。



柯志恩19日下午3點將在鳳山舉辦首場萬人大造勢，屆時國民黨籍台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川到場，盼“北高連線”並讓高雄吹起柯式旋風。賴瑞隆同天則找民進黨台北市長參選人沈伯洋助陣，盼藉洋流創造話題。



賴瑞隆17日受訪表示，台北洋流最近帶起很大氣勢，全台也高度關注，網路的朋友也幫他取名“隆捲風”，這個禮拜六將會將在亞灣合體，歡迎大家一起來亞灣，看沈伯洋，看賴瑞隆，同時為“洋流”、“隆捲風”加油打氣。



賴瑞隆競選辦公室17日公布“洋流到港 隆捲風來襲！”活動，賴瑞隆邀請沈伯洋19日來到高雄，將以港灣走讀的方式，感受高雄港灣水岸城市的魅力，也瞭解亞洲新灣區的建設歷程、成果及下一階段的想像，展開雙城交流。



賴瑞隆陣營同時發布宣傳海報，19日下午4點在五福三路及英雄路口集合，聯訪後步行20分鐘至愛河灣水樂園，隨即進行港灣走讀。由於時間與柯志恩陣營的萬人大造勢相衝，地方人士解讀為有意用軟性行程來製造尬場話題。