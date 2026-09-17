李四川致詞遭蘇貞昌強勢入場打斷　網批囂張

國民黨籍李四川在台上致詞，民進黨籍蘇貞昌突然率綠營新北市議員參選人大陣仗進場。（截自中時新聞網YouTube畫面） 中評社台北9月17日電／新北市鶯歌建國里6日晚間舉行重陽敬老活動，中國國民黨籍新北市長參選人直李四川當日已在台上致詞，民進黨“行政院”前院長、蘇巧慧之父蘇貞昌突然率領民進黨新北市議員參選人們大陣仗進場，直接坐在主桌後展現豪邁坐姿。李四川致詞被打斷，但李不以為意，還請大家鼓掌歡迎蘇。許多網友批評蘇“囂張”、“鴨霸”。



根據《中時新聞網》報導，李四川致詞時，蘇貞昌突然率大隊人馬直接進場，無視台上致詞者。不過李四川基於禮貌，立刻中斷致詞，請全場掌聲歡迎蘇貞昌。蘇貞昌進場後，直接坐在主桌，手還搭在隔壁椅背上，眼睛直盯著李四川露出微笑，令旁人直呼態度非常囂張。



地方人士描說，在同場活動中，蘇貞昌不改拍肩習慣，用力拍打李四川肩膀。蘇在其他多場活動中也經常發生同樣情況，蘇貞昌總是習慣大力拍肩。



影片在網路社群發酵，網友說，“超討厭拍別人肩膀的人”、“一個人的傲慢是與生俱來刻在骨子裡的”、“我以為是什麼幫派老大帶著一眾小弟來鬧場”、“沒品！難怪那麼多人討厭他”、“囂張什麼”、“好囂張的嘴臉”。