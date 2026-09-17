AI潮！台灣創博會展示氫能無人機、無人船

台灣創博會中展示中程監偵型無人機。(中評社 邱筠媜攝) 中評社台北9月17日電（記者 邱筠媜）2026年台灣創新技術博覽會17日於台北登場，聚焦AI技術與產業應用，吸引18國近450家廠商參展、展出逾千件專利技術。其中，工業技術研究院展示“雙軸旋翼潔淨氫能無人機”，可載重15公斤並延長續航；豐漁水產養殖有限公司研發“模組化智慧無人養殖船”，船體能自動投餵撒粉，還具備水質檢測、撿垃圾功能。



AI浪潮重塑全球產業版圖，2026年“台灣創新技術博覽會”9月17日至19日於台北世貿一館登場，本屆創博會由“經濟部”、“國科會”、“農業部”、“國防部”、“教育部”、“勞動部”、“衛生福利部”、“環境部”、“運動部”、“數位發展部”、“國發會”及“中央研究院”等12個部會共同主辦，匯集日本、美國、德國、英國等18國近450家廠商、展出超過1000件專利技術，聚焦AI技術與產業應用，全面呈現台灣面對全球科技變革所累積的研發成果與產業實力。



本屆創博會以“AI 賦能創新，永續邁向未來”為主軸，並以“AI 新十大建設”為策展依據，將AI技術與產業需求、前瞻科研及永續應用串聯，規劃“發明競賽區”、“創新經濟館”、“未來科技館”及“智慧永續館”等展區。



“創新經濟館”無人載具主題區，展示由工業技術研究院研發的“雙軸旋翼潔淨氫能無人機”，能量密度是鋰電池的三倍，提供更長續航時間，發電過程只產生水和熱，無碳排放，更換氣瓶時間短，無需等待長時間充電。



面對高山物資補給與跨海緊急配送，傳統無人機常面對鋰電池僅20分鐘的續航限制。酬載量與飛行時間的矛盾，始終是自動化物流難以跨越的屏障。“雙軸旋翼潔淨氫能無人機”能夠運載15公斤酬載，在高海拔氣流中依然精準掌控姿態，核心動力採用氫燃料電池系統，飛行過程僅排放純水，達成零碳排目標，補足綠能與效能間的技術缺口。



豐漁水產養殖有限公司研發的“模組化智慧無人養殖船”，船體能自動投餵撒粉減少人力曝曬粉塵與落水風險，還具備水質檢測、撿垃圾等功能，船體電機快拆維修便利降低停機與維修成本，一組電機搭配多船體與多模組支援多池作業。



中光電智能機器人股份有限公司研發的“無人機 AI 物件識別暨動態定位技術”，由輝達Jetson Xavier NX邊緣運算提供支持，可實現AI追蹤和識別，可根據要求進行物件訓練，整合4K解析度、20倍光學變焦相機及2公里雷射測距儀，能夠達到“國安”級影像可解譯等級標準（National Imagery Interpretability Rating Scale， NIIRS）。