鞏固宗教票　蔣萬安親表揚績優宮廟團體

右起台北市長蔣萬安、民政局長陳永德比鄰而坐。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月17日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市長蔣萬安尋求連任，為了獲取宗教團體支持，今天親自出席台北市績優宗教團體、民俗委員會及委員暨宗教場所低碳認證及孝行模範聯合表揚大會，並且表揚績優北市各宮廟負責人。



蔣萬安致詞時，感謝台北市宗教團體長期投入公益慈善及地方服務，此次表揚不只是感謝大家的善行義舉，更希望將善的力量擴散，讓社會感受到溫暖，並成為各界學習的典範，台北市宗教團體2025年度捐資累計達新台幣14億9485萬餘元；今年首度辦理“宗教場所低碳認證”，共有13間宗教場所參與，其中3間獲金級、5間銀級、5間銅級。



蔣萬安17日上午親自出席台北市政府出席民政局主辦的“台北市績優宗教團體、民俗委員會及委員暨宗教場所低碳認證及孝行模範聯合表揚大會”。民政局長陳永德、各區區長及各大宮廟董事長、主委等出席。



國民黨籍民政局長陳永德日前陪同市議員考察時大吐苦水，指民政局業務繁重，從生生喝鮮乳、敬老金、抓老鼠到無菸城市都要處理，加上年底選舉尚缺5千多名選務人員。當民進黨籍議員建議他直接向蔣萬安反映時，陳永德脫口“我怎麼敢？”蔣萬安事後則強調，他與陳永德溝通暢通，甚至晚上、半夜都會直接通電話，也說民政局與各區公所位居第一線，確實非常辛苦。



事件尚未平息，陳永德又在台北市議會總質詢期間，被參訪學生拍到以手機玩“消消樂”。蔣萬安16日對此表示，議會備詢時實在不應該這樣子，會好好跟陳永德談。陳永德17日則表示，蔣萬安已提醒他，他也向蔣說“不好意思啦！”，並解釋自己在議會28年，仍有不少上台備詢機會，也有注意聆聽議事，只是這次犯了錯，歹勢啦。



蔣萬安17日再被媒體問及此事時表示，他前一天已說過，已與陳永德針對此事好好瞭解了。



值得注意的是，兩人隨後共同出席表揚大會，互動自然，陳永德坐在蔣萬安身旁，不時與蔣交談，也忙著逐一接待獲獎的宮廟董事長、主委及宗教界人士，再引導得獎者上台與蔣萬安合影，2人在活動流程上配合流暢，未見日前風波造成隔閡。