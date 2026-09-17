國民黨：台海不該變地獄　戰爭應永遠不發生

國民黨文傳會主委陳以信。（中評社 資料照） 中評社台北9月17日電（記者 張嘉文）外媒報導，美台軍方正低調推進“地獄景象”（Hellscape）台海作戰構想，擬在台海發生戰事時，以大量低成本無人機結合人工智慧（AI）阻止解放軍進攻。中國國民黨文傳會主委陳以信對此向中評社表示，台灣真正需要的不是把台海變成“地獄”，而是讓戰爭永遠不要發生，成為安全穩定的“和平繁榮之島”。



《經濟學人》15日報導，美台軍方正推進“地獄景象”台海防衛構想，準備在中國大陸武力攻台時，以大量低成本空中、水面及水下無人載具湧入台灣海峽，並結合AI自主辨識、攻擊中國大陸艦艇。



陳以信對此接受中評社訪問時表示，現代戰爭型態快速改變，烏克蘭及中東戰爭都顯示無人載具、不對稱戰力的重要性，這也證明國民黨主席鄭麗文主張強化“國防”自主、發展無人載具及不對稱戰力，符合當前國際軍事發展趨勢。



陳以信說，國民黨推動6年新台幣2400億元無人載具條例，就是希望將“國防”預算真正轉化成有效戰力，提升台灣自主防衛能力。



但陳以信強調，台灣不能只有備戰，更要積極避戰。備戰是為了嚇阻戰爭，避戰則是降低戰爭發生的可能，兩者必須同步進行。



陳以信表示，台灣需要強大“國防”，也需要改善兩岸關係，恢復溝通對話、降低彼此敵意及軍事誤判，兩者缺一不可。台海一旦成為所謂“地獄景象”，付出代價的仍是台灣人民，因此最重要的目標就是讓戰爭永遠不要發生。