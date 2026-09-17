張榮恭與石破茂對談　台灣無事日本就無事

國民黨副主席張榮恭（左）16日拜會日本自民黨眾議員、前首相石破茂。（國民黨提供） 中評社台北9月17日電／中國國民黨副主席張榮恭訪問日本，16日與日本前首相石破茂會談時指出，國民黨主張用“九二共識、反對台獨”的立場來改善兩岸關係，這是根據“中華民國憲法”。國民黨認為台日關係很重要，真正的友誼是讓朋友安心，台灣就應該要有方法緩和兩岸關係。張榮恭向日方說明中國國民黨主席鄭麗文4月訪問大陸的意義，目的是促成“台灣無事，日本就不會有事”。



石破茂說，他看過鄭麗文主席訪問大陸時的相關報導和談話，希望有機會能和鄭主席會面交流。



張榮恭16日分別拜會自民黨眾議員、前首相石破茂，參議員、日本奧林匹克委員會會長橋本聖子，自民黨青年局局長、眾議員平沼正二郎，無黨籍前眾議員青山大人等。張榮恭強調，國民黨主席鄭麗文兩岸路線的目標，就是促成“台灣無事、日本就無事”，不要給日本等鄰邦帶來麻煩。



國民黨17日發新聞稿表示，張榮恭在所有場合都強調，台灣有責任改善兩岸關係，維護台海和平穩定。他說明國民黨主席鄭麗文兩岸路線的目標，就是促成“台灣無事、日本就無事”，不要給日本等鄰邦帶來麻煩，這才是台灣對待外國朋友最正確的方式。日方人士回應非常積極正面。雙方圍繞兩岸關係、中日關係，以及台日在體育、青年等相關議題的合作，進行了坦率對話，同意加強往來、擴大接觸。



張榮恭在與石破茂會談時指出，國民黨主張用“九二共識、反對“台獨”的立場來改善兩岸關係，這是根據“中華民國憲法”。國民黨認為台日關係很重要，真正的友誼是讓朋友安心，台灣就應該要有方法緩和兩岸關係。張榮恭向日方說明了四月間國民黨主席鄭麗文訪問大陸的意義，目的是促成“台灣無事，日本就不會有事”。張榮恭特別轉達了鄭麗文主席對石破茂的問候。