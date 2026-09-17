竹北市長AI投票推估　藍營吳旭智居冠

孫文學校AI民意與數據研究中心竹北市長投票推估，國民黨參選人吳旭智支持度為38.2%、民進黨參選人曾聖凱33.2%、民眾黨參選人邱臣遠23.4%、無黨籍參選人李貞秀5.2%。（照片：孫文學校提供） 中評社台北9月17日電／孫文學校AI民意與數據研究中心今天發布最新竹北市長投票推估。依截至9月16日公開資料，在“如果今天就是投票日”的假設下，模型推估中國國民黨參選人吳旭智支持度為38.2%、民進黨參選人曾聖凱33.2%、台灣民眾黨參選人邱臣遠23.4%、無黨籍參選人李貞秀5.2%。吳旭智與曾聖凱相差5.0個百分點，但前兩名差距仍落在模型所列的抽樣誤差範圍內，因此目前比較適合解讀為吳旭智小幅領先，而不是選情已經拉開。距離投票仍有兩個多月，這項結果反映的是“今天投票”的即時推估，而非最終選舉結果。



研究中心表示，這套模型不是重新進行一份民調，而是以目前公開民意資料作為當期錨點，進一步處理尚未表態選民，再以竹北歷屆開票與31里政治地形進行結構檢查。簡單地說，民調提供“現在的位置”，模型則進一步處理未決定選民可能如何進入實際選票。



研究中心依公開調查所提供的政黨傾向與候選人支持交叉資料，將尚未決定的選民分成兩類處理：中立及未表明政黨傾向者，依已表態中立選民的候選人選擇比例分配；具有政黨傾向但尚未決定者，則依同陣營已表態選民的實際分布配置。



研究中心說，原始公開調查中，吳旭智為29.0%、曾聖凱25.2%、邱臣遠17.4%、李貞秀3.6%，另有24.8%未明確選擇。經上述兩階段分配後，轉換成只計算候選人有效票的結構，即形成38.2%、33.2%、23.4%、5.2%的“今天投票”推估。



為檢驗結果是否過度受到未表態分配方式影響，研究中心另外設定六種不同假設重新計算。結果顯示，吳旭智落在38.0%至38.3%、曾聖凱32.5%至33.5%，前兩名差距約4.8至5.6個百分點，各候選人推估變動大致在1個百分點以內。換言之，目前結果主要受到原始民意結構影響，而不是分配方法本身造成。



完成當期推估後，研究中心再把結果放回竹北過去選舉檢查。