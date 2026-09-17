卓榮泰指示大橘書寄全台社區管委會強化韌性

“行政院長”卓榮泰主持院會。（照片：“政院”提供） 中評社台北9月17日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”推動“全社會防衛韌性”政策，被外界質疑是要打“城鎮戰”，台“內政部”9月起寄送6萬本“公寓大廈減災防護指引”（大橘書）給全台社區管委會。“行政院長”卓榮泰17日強調，強化韌性要從每個社區、每個人做起，希望做到人人懂防災、社區懂自救，全面落實全社會防衛韌性目標。



繼台“國防部”去年9月推出“台灣全民安全指引”（小橘書）後，台“內政部”於9月正式發布並寄送6萬本“公寓大廈減災防護指引”給全台社區管委會，將防災延伸到人口密集的公寓大廈與社區。



“行政院”17日召開院會記者會，由發言人李慧芝主持，台“交通部次長”陳彥伯、“農業部次長”胡忠一、“衛福部次長”莊人祥出席。



李慧芝於記者會上轉述，卓榮泰表示，這本大橘書優先發放給社區管理委員會、物業管理維護公司、保全業者，讓他們有所依循，可以執行各項工作。強化韌性要從每個社區、每個人開始做起，大橘書強調自助、互助及協作為核心概念，協助既有管理組織與住戶建立正確防災意識與應變能力，提升整體減災防災能力，希望做到人人懂防災、社區懂自救，落實全社會防衛韌性目標。



卓榮泰說，“內政部”正辦理各行各業防災士訓練，至今全台已有15萬9668人取得防災士證照，其中屬於公寓大廈管理人員共有1200位，當社區面對地震、豪大雨、強風、火災等災害時，期待在專業救災人士抵達前，可以依循大橘書的內容指引，即時做好萬全應變，在黃金時間內降低傷害。