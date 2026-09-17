主動調查蔣萬安身世？台官方7度打太極

李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月17日電（記者 鄭羿菲）2026地方選舉升溫，中國國民黨籍台北市長蔣萬安身世再度被炒作，媒體人黃清龍出書質疑蔣萬安非蔣家血脈。媒體17日六度追問政府會否依職權重啟調查？但台“內政部”戶政司專委潘營忠僅不斷打太極重申，依戶籍法規定，由本人或利害關係人提出申請。



近年來，每逢蔣萬安選舉，其父蔣孝嚴的身世議題便被拿出來炒作。資深媒體人、台北市信民兩岸研究協會創會理事長黃清龍2022年9月蔣萬安首次參選台北市長前，出版《門裡還是門外？從蔣經國日記再探孝嚴身世》，日前再發表《蔣家血緣未解之謎：蔣經國日記、郭禮伯回憶錄與DNA，揭開雙胞胎身世的終極真相》新書。



黃清龍也呼籲“內政部”應重新審視，撤銷台北市大安區戶政事務所於2002年准予章孝嚴變更生父為蔣經國的違法行政處分；前“行政院政務委員”張景森也發文指出，若政府發現新事證，讓當年戶籍登記所依據的事實發生重大疑義，依《行政程序法》第36條及《戶籍法》第46條，戶政機關有沒有依職權調查的責任？有，就說有。沒有，就說沒有，並告訴我們法律理由。



“行政院”17日召開院會記者會，由發言人李慧芝主持，“交通部次長”陳彥伯、“農業部次長”胡忠一、“衛福部次長”莊人祥出席。



媒體在提問環節詢及，現在有新事證，“內政部”是否要重啟調查？還是認為資料不足？李慧芝表示，戶政事務都有相關制度，中央、地方都會依法行政。潘營忠說，戶政機關依法辦理各戶籍登記事項，戶籍登記事項後續若有相關變動，依法規定由本人或利害關係人提出申請。