防謝家餐宴爭議衝擊選情　魏平政強調無關係

魏平政（左）與謝典霖合拍競選宣傳照。（中評社 資料照） 中評社彰化9月17日電（記者 方敬為）中國國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖疑似為其姑姑、溪湖鎮長參選人陳貞妃在縣議會宴請溪湖鄉親，遭檢舉賄選，檢調介入偵辦，包括謝典霖及父母謝新隆、鄭汝芬等人遭當庭逮捕聲押。國民黨縣長參選人魏平政當天也在場，他今天受訪表示，當時只是去爭取曝光機會，強調餐宴與他無關。另外傳謝典霖是他競選幕後金主，魏平政回應，“目前只靠自己。”



彰化縣議長謝典霖因為今年6月在縣議會舉辦餐會，疑似為國民黨籍溪湖鎮長參選人、姑姑陳貞妃宴請溪湖鄉親，17日遭檢方認定涉犯投票行賄罪嫌重大，與父親謝新隆、母親前“立委”鄭汝芬等5人因有逃亡、滅證及勾串之虞，遭當庭逮捕並聲請羈押。陳貞妃等7人則因坦承犯行，分別以新台幣3萬元至10萬元交保，其餘近10名選民均請回。



魏平政也出現在這場疑涉期約賄選的餐會，並與現場人士合照，但未在檢調第一波約談名單內，魏平政17日接受媒體電訪回應，當時他剛獲國民黨徵召參選縣長約1個多月，認識的人不多、行程也少，只是得知有該場活動，所以前往敬酒，爭取支持與曝光，他強調，餐宴與他個人無關，且不知道活動的目的與舉辦原因。



對於外界傳聞謝典霖是競選金主，魏平政則表示，他在國民黨中常會徵召當天早上，謝典霖就曾前往支持，對此他相當感謝，但競選資源方面，到目前為止，都還是靠我們自己，沒有所謂的“金主”問題。



對於彰化謝家要角遭檢方聲押，魏平政說，尊重司法程序，不過在有罪判定之前，他認為都應該無罪推定。他強調，檢方聲請羈押只是保存證據的一種手段，不代表當事人已經有罪。至於是否影響選舉，魏平政說，選舉終究還是要靠自己，他仍會全力以赴，一步一腳印堅定走下去。