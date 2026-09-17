清代金面媽祖駐駕台北　蔣萬安獻金牌

左起城隍廟董事長蕭中川、國民黨台北市長蔣萬安共同向金面媽祖獻上金牌。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北9月17日電（記者 莊亦軒）“2026北台灣媽祖文化節”17日熱鬧登場，包含清朝台灣首任巡撫劉銘傳奏准供奉的金面媽祖在內的28尊媽祖駐駕台灣省城隍廟。中國國民黨台北市長蔣萬安與城隍廟董事長蕭中川一同向金面媽祖獻上金牌，蕭中川致詞時更喊出希望蔣萬安明年能繼續參加媽祖文化節。蔣萬安表示，明年文化節將由關渡宮主辦，台北市政府一定全力支持，做好各項準備工作。



金面媽祖又名金面二媽，因其在光緒14年（1888年）台灣巡撫劉銘傳在台北府城內，今館前路一帶倡建官祀的“台北府天后宮”中排第二位，台北府天后宮在日據時期遭拆除，大媽祖不知去向、二媽祖一度棄置在台北州廳，今“監察院”旁，後由三芝地方仕紳爭取，於1913年迎回三芝，並於1917年集資興建福成宮奉祀至今。



“2026北台灣媽祖文化節”17日上午登場，包含福成宮金面媽祖在內的28尊媽祖回鑾台北駐駕在台北市中正區的台灣省城隍廟。中國國民黨台北市長蔣萬安約在上午11點15分抵達城隍廟，與28座宮廟主委、董事長，原定出席的國民黨新北市長侯友宜改派新北市副秘書長柯慶忠出席、國民黨台北市議員郭昭巖、吳志剛，出席嘉賓一同合影後移步進入城隍廟內進行團拜。



團拜時蔣萬安站在殿內第一排中央的位置，身旁站著城隍廟董事長蕭中川。眾人一同上香完畢後，由執事人員收集手中線香插上香爐。在司儀引導下蔣萬安等人雙手合十向媽祖祈求平安、風調雨順，最後蔣萬安、蕭中川兩人一同向金面媽祖獻上金牌。



蔣萬安參拜完畢要離開城隍廟時，現場一度因為民眾爭相湧上前和蔣萬安握手合影，讓在場維安員警一度與民眾產生摩擦，最後在現場工作人員開道下，蔣萬安才順利離開。



金面媽祖在城隍廟停鑾至22日（週二），22日起金面媽祖等28尊聖駕將移駕至值東主辦的新莊慈祐宮。今年恰逢慈祐宮建廟340周年，宮方與新北市民政局攜手辦理系列活動，有漢服體驗、實境解謎、鑽轎腳等，邀請信眾前往新莊廟街，感受慈祐宮百年文化的魅力。



慈祐宮主委陳圓光表示，9月24日隆重舉行三獻古禮大典、10月3日遶境平安，信眾可把握難得機會一次參拜多尊媽祖，共沐神恩、祈求平安。

