國鼎論壇登場　蘇起和吳玉山對談中美新秩序

李國鼎科技發展基金會舉辦“2026國鼎地緣政治論壇”。（中評社 張嘉文攝） 台北論壇基金會榮譽董事長蘇起（右）。（中評社 張嘉文攝） 2026國鼎地緣政治論壇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月17日電（記者 張嘉文）中美競爭持續牽動全球政經秩序與台海局勢，李國鼎科技發展基金會今天下午舉辦“2026國鼎地緣政治論壇”，以“美中關係的共存、衝突與新秩序”為主題，邀請台北論壇基金會榮譽董事長蘇起、“中央研究院”院士吳玉山等重量級學者，從美中競爭架構、全球政經變局及兩岸關係等面向，探討新國際秩序下台灣面臨的挑戰。



論壇今天下午1時30分在台大醫院國際會議中心登場，由李國鼎科技發展基金會主辦，台北論壇基金會、長風文教基金會協辦。



論壇安排兩場專題演講，蘇起以“台灣失落的十年：2016－2026”為題，從過去十年的國際與兩岸局勢變化切入；吳玉山則以“新重商主義與再毛化：美中競爭的背後框架”為題，分析當前美中競爭背後的政治經濟結構。



兩場專題演講後並舉行綜合座談及問答，由李國鼎科技發展基金會副董事長黃齊元主持，蘇起、吳玉山與《天下雜誌》資深研究主編辜樹仁共同與談，針對美中關係的共存與衝突、新國際秩序如何成形，以及台灣在全球變局中的位置等議題交換意見。



李國鼎科技發展基金會董事長王伯元在開場時指出，當前全球政經秩序正經歷重大變局，世界從全球化合作走向地緣政治、經濟安全與國家利益交織的新局面。美中在貿易、科技及戰略上的競逐，牽動全球供應鏈、亞太局勢與兩岸關係，台灣身處地緣政治前線，又位居全球科技與產業鏈關鍵位置，如何在國際連結、經濟發展及戰略安全之間取得平衡，成為重要課題。



王伯元說，今年5月“習特會”後，美中兩國雖達成“建設性戰略穩定”，並在合作、競爭、分歧與和平四個面向建立新的互動框架，但此後從軍事演習、軍購、關稅、科技競爭、供應鏈重組到中東問題，雙方摩擦不僅未見緩和，反而持續升高。表面上美中都希望避免正面衝突，水面之下卻已暗潮洶湧，本月第二次的“習特會”兩位領導人究竟會劍拔弩張或微笑握手，以及可能進行哪些利益交換，都值得關注。