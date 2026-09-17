王伯元：特朗普民調低迷　盼獲中採購

中磊電子榮譽董事長、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月17日電（記者 張穎齊）中磊電子榮譽董事長、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元17日在“2026國鼎地緣政治論壇”上表示，中美近幾個月在軍事、軍售、貿易、稀土及美國對伊朗制裁等議題上衝突不少，加上特朗普近期民調低迷。面對11月美國期中選舉壓力，他研判特朗普希望透過中國大陸領導人訪美，在貿易、投資及中國採購美國農產品等方面取得成果。



李國鼎科技發展基金會主辦，台北論壇基金會及長風文教基金會協辦的“2026國鼎地緣政治論壇”17日下午在台大醫院國際會議中心舉行，今年以“美中關係的共存、衝突與新秩序”為主題。



王伯元開場致詞，並邀請台北論壇基金會榮譽董事長、政治大學“國家發展研究所”名譽教授蘇起，以“台灣失落的十年：2016－2026”為題發表專題演講。



綜合座談由李國鼎科技發展基金會副董事長黃齊元主持，蘇起、吳玉山及《天下雜誌》資深研究主編辜樹仁共同與談。前行政院長陳冲、前行政院秘書長薛香川等人皆出席。



王伯元致詞表示，特朗普今年5月應中國大陸領導人邀請赴北京訪問，兩人會談結果不差，在合作、競爭、分歧管理及維持和平等方面形成一定共識，並建立具有建設性的戰略穩定關係。隨後特朗普邀請中國大陸領導人9月24日前往華盛頓訪問。



不過，王伯元指出，從5月至今，美中之間仍出現不少摩擦，包括軍事活動、對台軍售、經貿、稀土及美國對伊朗加強制裁等，尤其中國大陸與伊朗維持密切經貿及能源往來，美方擴大對伊朗及相關貿易夥伴的經濟壓力，可能成為影響中美關係的新變數。美國近期確已擴大對伊朗的制裁，中方則公開反對美國單邊制裁。



王伯元說，特朗普面臨的美國國內政治壓力，特朗普近期民調表現不佳，支持度一度僅約33％，因此勢必擔心11月期中選舉共和黨能否維持國會主導權。如果共和黨失去國會控制權，特朗普剩餘兩年任期推動政策將更加困難，因此特朗普希望習近平訪問華盛頓時，在貿易及投資方面帶來一些成果。



王伯元接著說，特朗普尤其可能期待中國增加購買美國產品，例如大豆及其他農產品，以回應美國農業州及選民需求。中美目前確實正就降低部分非敏感商品關稅等議題磋商，而中國此前已承諾增加採購美國農產品。



王伯元認為，在特朗普面臨期中選舉壓力、美中又有多項經貿及地緣政治摩擦的情況下，9月24日中美領導人的互動值得觀察。尤其雙方能否在貿易、投資及農產品採購等領域取得進展，將牽動接下來美中關係走向。



王伯元，生於蘇州，台灣大學物理系畢業、美國卡內基美隆大學物理博士，1970年至1989年任職美國IBM，現為中磊電子榮譽董事長暨共同創辦人、怡和創業投資集團董事長、李國鼎科技發展基金會董事長，並擔任清華大學科技管理學院客座教授、工業技術研究院院士等。