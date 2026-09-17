關注：彰化謝家陷司法爭議　藍選情雪上加霜

彰化縣議會議長謝典霖（右）陷入司法爭議，可能波及國民黨彰化縣長參選人魏平政選情。（中評社 資料照） 中評社彰化9月18日電（記者 方敬為）中國國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖疑似為其姑姑、溪湖鎮長參選人陳貞妃在縣議會宴請溪湖鄉親，遭檢調以涉犯投票行賄罪嫌，17日當庭逮捕聲押。而彰化謝家為國民黨重要的地方家族派系，這次包括謝典霖等要角並擔任年底國民黨縣長選將魏平政的競選幹部，如今選前陷入司法爭議，也使得原本就低迷的藍營縣長選情，雪上加霜。



彰化縣議長謝典霖因為今年6月在縣議會舉辦餐會，疑似為國民黨籍溪湖鎮長參選人、姑姑陳貞妃宴請溪湖鄉親，17日遭檢方認定涉犯投票行賄罪嫌重大，與父親謝新隆、母親前“立委”鄭汝芬等5人因有逃亡、滅證及勾串之虞，遭當庭逮捕並聲請羈押。



彰化謝家作為南彰化最具實力的政治家族，歷經三代經營，掌握著豐沛的地方人脈與組織資源，其動向往往是左右彰化選情的關鍵指標，卻在年底地方選舉前夕，遭檢調已涉嫌投票行賄，一口氣將掌握地方有線電視系統的謝新隆、鄭汝芬，以及掌握縣議會資源的謝典霖給逮捕身押，這場司法爭議的爆發時機與發動過程，在地方政壇也引發諸多政治角力聯想。



事實上，謝家內部已在本次選舉前展現出高度戒心，雖然擔任“立委”的謝家女兒謝衣鳳先前表態有意角逐縣長，但家族考量到當前政治氛圍，擔憂成為綠營“司法追殺”的目標，最終決定採取保守策略，勸退謝衣鳳。未料，謝家即便遠離前線，司法風暴依然找上門。



值得注意的是，檢調單位此偵辦的時間點，恰好在“行政院”中部聯合服務中心副執行長吳音寧公開質疑餐會性質之後。吳音寧在2024年的“立委”選舉中，代表民進黨對決謝衣鳳落選，後續也在2025年大罷免行動中，扮演了鼓吹連署罷免謝衣鳳的推手。



從2024年的選戰交鋒、2025年的罷免動員，再到2026年的弊案揭露，吳音寧這一連串動作顯示出，綠營針對特定地方派系進行精準打擊的延續性策略，也讓外界對此次司法案件背後的政治動機產生諸多解讀。



此次謝家涉賄風波的政治效應，一方面，謝家核心成員陷入司法泥淖，直接削弱了國民黨的陸戰組織能力，讓藍營原本就處於低迷狀態的縣長選情更加雪上加霜，魏平政如何重新凝聚支持者將成為極大難題。



另一方面，透過司法案件的發酵，謝家長期建立的派系影響力可能受創，有助綠營削弱地方藍營家族派系，為將來民進黨縣長參選人陳素月可能的執政鋪路，陳素月陣營可望順勢接收中間選民與對傳統派系反感的選票，以利在年底4人競逐的彰化縣長選舉當中突圍。