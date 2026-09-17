吳誠文：明年加碼投入主權AI算力中心

“國科會主委”吳誠文於台灣創博會開幕典禮中致詞。(中評社 邱筠媜攝) 中評社台北9月17日電（記者 邱筠媜）2026年台灣創新技術博覽會17日於台北登場，“國科會主委”吳誠文於開幕典禮致詞表示，面對全球科技重組與競爭，台灣不能只依賴製造優勢，必須深化科技研發，整合晶片、AI及創新應用。政府明年編列2292億元科技發展預算，將加碼投入“主權”AI算力基礎建設與資料中心，推動“智慧國家2.0計劃”。



AI浪潮重塑全球產業版圖，2026年台灣創新技術博覽會9月17日至19日於台北世貿一館登場，本屆創博會由“經濟部”、“國科會”、“農業部”、“國防部”、“教育部”、“勞動部”、“衛生福利部”、“環境部”、“運動部”、“數位發展部”、“國發會”及“中央研究院”等12個“部會”共同主辦，匯集日本、美國、德國、英國等18國近450家廠商、展出超過1000件專利技術，聚焦AI技術與產業應用，全面呈現台灣面對全球科技變革所累積的研發成果與產業實力。



“行政院政務委員”、“國科會主委”吳誠文、“經濟部次長”江文若今下午出席開幕典禮致詞，並與12個主辦部會代表共同為展會揭幕，展場規劃“創新經濟館”、“未來科技館”、“智慧永續館”及“發明競賽區”四大展區。



吳誠文表示，台灣經濟表現亮眼，今年上半年經濟成長率達14.15%，全年預估突破11%。面對全球科技重組與激烈競爭，台灣不能僅仰賴製造優勢，必須深化科技研發，整合晶片與系統架構設計、AI 模型開發及創新應用。



吳誠文說，政府明年編列2292億元科技發展預算，較今年成長12.7%，加碼投入“主權”AI算力基礎建設與資料中心，並將推動“智慧國家2.0計劃”，促進百工百業與中小微企業AI化。同時聚焦高效能運算、量子科技、矽光子、智慧機器人等關鍵技術，結合“大南方新矽谷方案”，串聯產學研與國際合作，解決高齡、少子化與產業缺工等課題。



吳誠文指出，未來政府會在賴清德所指示的“立足台灣、布局全球、行銷全世界”三大策略下，持續推動AI新十大建設，讓台灣成為全球供應鏈中不可或缺的創新基地。



江文若表示，台灣靠創新面對地緣政治與供應鏈等挑戰，但創新必須產生價值。好的技術不能只停留在實驗室，而是要走進工廠、服務場域與產業界，透過技轉與產學合作達成商業應用，協助百工百業與中小企業找到適合的AI應用。“經濟部”將持續深化全球鏈結，透過TIE平台促進專利授權與跨國合作，讓台灣的創新成果不僅被看見，更能走向國際市場。