蘇起：中國會翻臉　美軍售台灣可能性極低

蘇起出席“2026國鼎地緣政治論壇”。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月17日電（記者 張嘉文）針對下周可望在華府登場的中美峰會，台北論壇基金會榮譽董事長、政治大學國家發展研究所名譽教授蘇起今天受訪時表示，他研判接下來美國對台軍售的可能性已經非常低，不論是在習特二會前或會後，只要美方宣布對台軍售，中國都可能因此“翻臉”，這也是特朗普政府必須考量的因素。



李國鼎科技發展基金會今天下午舉辦“2026國鼎地緣政治論壇”，以“美中關係的共存、衝突與新秩序”為主題，邀請蘇起、“中央研究院”院士吳玉山等重量級學者與談。蘇起在活動中接受媒體訪問時做出上述表示。



蘇起表示，他認為現在美國對台軍售的可能性“不高了，非常非常低”，而且不只是峰會之前，峰會之後同樣如此，“只要有軍售的話，我認為大陸會翻臉”。



至於此次的中美峰會是否可能讓台灣面臨更大風險？蘇起認為，“這次應該還好”，台灣不必太過擔心。他研判，這次峰會主軸仍會放在中美關係，特朗普目前最在意的是美國期中選舉，希望中方在相關議題上能提供一些幫助，中方此時也不太可能拿台灣問題和特朗普進行交易。



蘇起說，台灣牌當然存在，但現在應該不是中方打出台灣牌的時機，特朗普目前“滿腦子都是選舉”，中方應不至於選在此時將台灣問題當成交易籌碼。



蘇起也提到，上一次的習特會時，習近平傳達給特朗普最重要的訊息，就是台灣問題對中方“非常非常非常重要”，如果美方在台灣問題上有所動作，中方可能不惜翻臉。他認為特朗普已經“完全聽進去”，理解台灣問題對中國的重要性，因此這次峰會也沒有必要再重復強調。