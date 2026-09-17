謝長廷：創黨10人剩5人　陳菊行動不便

謝長廷（左）與當年民進黨創黨的尤清（左二）、游錫堃（右）、周清玉（右二）等4人，一起回到創黨的圓山飯店。中間為周清玉丈夫姚嘉文。（照：謝長廷臉書） 中評社台北9月17日電／民進黨在9月28日就滿創黨40週年，當年創黨人之一謝長廷今天在臉書發文表示，時光流逝帶走不少故人，當年建黨的10人小組中，費希平、江鵬堅、黄爾璇、傅正、張俊雄都已過世，陳菊也行動不便，剩下尤清、周清玉、游錫堃和他共4人，今天在圓山飯店重聚。



民進黨1986年9月28日在圓山飯店創黨，今年40週年。



陳菊於2024年底因病住院，隨後因健康因素請假長期休養，並已在2026年1月底請辭“監察院長”獲准，於2月1日生效。



謝長廷今天發文也透露陳菊行動不便。



謝長廷說，今年9月28日是民進黨建黨40週年，時光流逝帶走不少故人，當年建黨的10人小組中，費希平、江鵬堅、黄爾璇、傅正、張俊雄都已過世，陳菊也行動不便，剩下尤清、周清玉、游錫堃和我共4人，今天在圓山飯店重聚，談起最近“立院”僵局、“憲政”民主無法順利運轉等事，不勝憂心。



謝長廷說，尤清並寫了一篇短文“秉持創黨精神 防衞民主“憲政”秩序”給大家參考。結束後4人在飯店的歷史照片展示區前合影，他自己寫了一首打油詩留念：“圓山飯店敦睦廳，景色依稀似從前，十人小組今剩半，民主老兵話當年。”