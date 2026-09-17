陸委會：雙城論壇沒達到任何促進和平功能

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月17日電（記者 鄭羿菲）針對2026台北—上海雙城論壇，陸委會副主委梁文傑17日表示，雙城論壇只是地方交流活動，無法觸及兩岸之間最重要的問題，不要看得那麼重要，實質上沒有達到任何促進和平的功能。



梁文傑說，至於今年底的雙城論壇，陸委會沒有看法，因為今年選舉完台北市長是誰還不知道，也不知道會不會有申請案，到時候再說。



2026台北—上海雙城論壇今年預計12月於台北舉辦，上海踩線團15日已抵台，陸委會僅核准處長級來台進行3天2夜的踩點行程。



陸委會17日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，每次台北市政府要申請上海官員來台，就要在新聞上炒作一番，這樣的狀況層出不窮。陸委會的立場是，雙城論壇是一個地方交流活動，也就是台北市與上海市的交流活動，這與其他縣市和對岸其他地方政府的交流沒什麼不一樣，如南投與杭州、苗栗與湖北，這樣的申請案與活動都非常多，有的准、有的駁，也不會逐案解釋理由。



梁文傑說，這樣的地方交流活動沒辦法觸及兩岸之間最重要的問題，就像國台辦所說，“雙城交流與對台軍演2件事做不必要的關聯沒有意義”，大家不要把雙城論壇看得那麼重要，事實上沒有達到任何促進和平的功能。台北市政府也不要把與上海的往來看得多了不起，我們接到各縣市的申請案非常多。