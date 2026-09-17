赴陸未登錄裁罰改輔導　陸委會：從未強迫

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月17日電（記者 鄭羿菲）針對台“交通部觀光署”要求旅行業者登錄赴陸參訪、考察或旅客自組團，15日雙方達成共識，今年底前先輔導溝通。陸委會副主委梁文傑17日表示，執行面由“觀光署”負責，“觀光署”與旅行業者達成什麼樣的共識，我們沒什麼意見，只希望旅行業者協助團員赴陸登記，從未說要強迫。



台“交通部觀光署”日前函請旅行業者，9月起需登錄赴陸參訪、考察或旅客自組團，違者最高罰5萬元，引起業者反彈，“觀光署”急轉彎稱“先輔導”。“觀光署”與旅行業者15日座談時，業者透露座談中達成共識，“觀光署”研擬今年底前先輔導溝通。



陸委會17日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，我們希望旅行業者能協助團員到赴陸網站登記，從來沒有說要強迫，若有事政府才能最快聯絡到當事人、聯絡到當事人的家屬。其他執行細節是由“觀光署”負責，陸委會不去多問細節，“觀光署”與旅行業者達成什麼樣的共識，我們沒有意見。



梁文傑強調，陸委會的系統與台“外交部”的系統一樣，也都是採自願制，而台灣人民比較重視隱私權，無論民眾是要去境外還是去大陸，向來自願登錄的意願會比較低，因此我們才希望旅行業者若能協助。對陸委會來說，最好旅行業者可以協助，但一切還是以自願為原則，沒有任何強迫的事情。