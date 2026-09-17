婚假延長為14天　陳昭姿：無助結婚生子

民眾黨“立委”陳昭姿。（中評社 資料照） 中評社台北9月17日電／針對“勞動部”預告婚假從8天延長為14天，台灣民眾黨“立委”陳昭姿17日表示，站在勞動權益的立場，她贊成，但對增加結婚率、少子女化根本毫無幫助。結婚生子必須考量住房負擔、孩童照顧系統，還有工時是否友善等多項因素，絕非多幾天婚假就能夠增加誘因。



有鑑於賴清德今年5月宣布推動5面向、18項措施的“台灣人口對策新戰略—家庭支持篇”。“勞動部”今天預告修正“勞工請假規則”第2條、第12條草案，將現行8天的婚假一口氣延長至14天，希望讓勇於踏入婚姻的人有充裕時間籌備婚禮與成家事宜，新制預計10月上路。



陳姿昭表示，2018至2025年民進黨狂砸新台幣5931億納稅錢，出生率照樣雪崩，民進黨不思檢討、讓公帑付諸流水，成天只顧專心內鬥。



陳姿昭指出，反觀韓國近年從住房、育兒、工作環境等多面向推動政策，自2024年起出生人數已連續22個月呈現成長趨勢。韓國釜山市推出“生一胎免費住社宅20年、生兩胎免費住一輩子”的政策；仁川市推出每月租金約650元台幣的平價社宅，吸引新婚夫妻入住，成功帶動仁川結婚率提升8.1%，出生率連續兩年上升。



陳姿昭提及，當在野黨跨黨派推動制度化、可長可久的《台灣兒少成長及未來帳戶條例》，民進黨不僅照抄，三讀後還不副署、不執行，徹底暴露出“自己能發錢、別人不行”的無恥雙標！民進黨若繼續把政黨私利凌駕於少子化危機之上，台灣的未來終將被徹底掏空！



陳姿昭呼籲，台灣還有很多想要生育，卻有子宮缺損等不孕絕症的人，請執政黨不要忘記這群人。台灣《人工生殖法》長達20年未修，請正視先進國家行之有年的代孕制度，不要死守意識形態盲目反對，扼殺想育兒女性與家庭的希望。