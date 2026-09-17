嘉義市推迪士尼光影森林　魔術秀變出黃敏惠

嘉義市長黃敏惠（左）在魔術師表演中現身。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月17日電（記者 李京昇）嘉義市年度光影盛事“光織影舞”邁入第7年，今年適逢迪士尼經典角色“小熊維尼”原作出版百周年，市府取得唯一授權室外主題，將北香湖公園打造為“小熊維尼光影森林”，25日起至10月11日展開。在17日宣傳記者會上，知名魔術師吳冠達以魔術揭開序幕，更從大型魔術箱中“變出”手持紅色氣球的中國國民黨嘉義市長黃敏惠，為活動增添話題。



今天宣傳會，黃敏惠在魔術師的表演下現身，為活動帶來最高潮，黃敏惠致詞表示，今年以光影藝術重新詮釋跨世紀經典故事，讓小熊維尼、小豬、跳跳虎、屹耳等森林夥伴在夜色中呈現不同魅力，希望民眾走進光影森林，在童話場景感受陪伴、分享與友誼。



接著黃敏惠等人共同升起宣傳大氣球，啟動2026光織影舞。嘉義市府觀光新聞處長鄭雅文說，今年展區規畫10大光影藝術裝置，將經典角色融入森林、燈光及嘉義“木都”意象，營造沉浸式夜間場景，策展概念由過去的奇幻冒險轉向“溫暖陪伴”，呼應作品傳達的友誼、知足與簡單生活價值，也希望讓不同世代都能找到屬於自己的中秋記憶。



活動期間周末及假日安排音樂、藝術表演，下午4點起另有“Sweet Market微笑市集”，集結美食、文創及生活選物。今年也推出“行動蜂蜜罐”古早味雞蛋冰推車，結合嘉義在地養蜂產業，推出限定蜂蜜口味，讓遊客從味覺認識在地生態與永續。展期每晚6點至10點點燈，每晚安排4場定時光影展演，現場設3個出入口並採單一順時針動線。市府建議遊客搭乘大眾運輸，可利用台灣好行“光林我嘉線”及YouBike 2.0前往。