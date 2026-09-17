卓榮泰花蓮視察　演練花東強震成孤島　

卓榮泰赴花蓮視導2026年防災日大規模震災救災動員演練。（照片：“行政院”提供） 中評社花蓮9月17日電／為因應東台灣可能面臨之極端複合式地震災害，“行政院長”卓榮泰17日下午親赴花蓮縣和平工業專用港及和平電廠，實地視導2026年防災日大規模震災救災動員演練。本次演練模擬震後西部海運及國際支援作業，由台“內政部”與“經濟部”緊密協作，實兵驗證海運與國際救災物資透過CIQS（關務、移民、防檢疫、安檢）通關機制快速通關、能源轉運及電廠關鍵基礎設施搶救處置，充分展現“陸路中斷、海路接軌、軍民聯防”的跨部會應變能量。



卓榮泰在“行政院政務委員”季連成、“經濟部”、“國防部”、“海洋委員會”、“內政部”及民間企業陪同下，依序視導和平港及和平電廠之演練。



“行政院”發布新聞稿表示，在大規模震災救援演練方面，本次演練想定情境為模擬花東縱谷斷層南段發生芮氏規模7.3強震，導致陸路交通多處受阻、形成區域孤島，“中央災害應變中心”隨即啟動“接受國際救災支援機制”與後勤物資海運接駁，將和平港轉化為東台灣關鍵救援樞紐，實地演練國際援助船艦靠泊和平港相關作業。現場迅速啟動CIQS快速通關機制，落實“船邊驗放、人員快速查驗”，並同步由“海巡署”與港警落實岸際防護；船艦上國際救災物資與油料，則由“經濟部”協同“國軍”合作，分別透過鐵路與公路運輸，送至台東與花蓮救災集結據點，成功建立“海轉鐵”跨區物資走廊。



在關鍵基礎設施防護方面，則模擬和平電廠因強震引發液氨外洩及儲槽火災之複合災情，全面驗證廠區自救與公部門聯防機制；現場依標準作業程序迅速應變，電廠除通報降載外，搶修人員亦全副防護裝備深入區域完成止漏作業；接續面對火災狀況，則由廠內防護編組先行降溫與急救，並順暢將指揮權移交馳援之花蓮縣消防局和平分隊，合力出水壓制火勢，整體處置程序嚴謹流暢，具體落實電廠與消防單位的聯防搶救效能。



卓榮泰表示，電廠的安全運作是“國家”、產業與民生的重要依據，今日演練充分展現電廠安全人員、消防人員及義消“三重力量”同心協力投注於重大災變搶災、救災之中，極具效率，也讓關鍵基礎設施得到更多保障。



卓榮泰強調，“有準備、更安全”，請救災人員預先做好裝備整備、疏散撤離動線規劃，以及強化與夥伴間之聯繫，並將自身安全列為最優先，才能進一步確保電廠安全順暢運作。



最後，卓榮泰除對和平港、和平電廠團隊與救災夥伴長期付出的努力與辛勞，表達感謝之意外，也對本次實兵應變成果給予高度肯定。