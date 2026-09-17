黃建豪：韓流是民心思變　洋流中央廚房營造

韓流五虎將之一、貼紙哥黃建豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月18日電（記者 蔣繼平）民進黨近期炒作“洋流”話題，還刻意與韓流畫上等號。對此，韓流五虎將之一、貼紙哥黃建豪向中評社表示，洋流是抄襲，被中央廚房刻意營造出來的，大家都看的出來本質上就不同，韓流是民心思變、了解民瘼、最後才變成民之所向。



民進黨高雄市長參選人賴瑞隆19日要與民進黨台北市長參選人沈伯洋合體，並用“洋流”與“隆捲風”來製造話題。怎麼看洋流外擴是好是壞？



黃建豪表示，若沈伯洋在台北的民調很高有50%的話，這樣子下來與賴瑞隆合體才會是加分，如果沈伯洋連自己的民調都救不起來，來高雄只會秀下限，難道是嫌高雄還不夠慘嗎？這樣是來扣分的，他形容“負數加負數，只會負更多，並不會因此負負得正。”



2018年韓流崛起堅定挺韓的5名民間意見領袖“五虎將”，包含“貼紙哥”黃建豪、“強強滾”張銘志、“文山伯”張文山、“杏仁哥”吳育全、前高雄市鳥松區鳥松里長陳清茂。



8年前見證韓流崛起過程的黃建豪表示，首先光是本質就不同，韓流代表民心思變，是由下而上的發起的，韓流是因為當時參選高雄市長的韓國瑜有講到老百姓的痛點，被人民群眾共同擁護、向往和支持的方向與趨勢，民心所向才造成韓流。



黃建豪表示，但民進黨的洋流是由上而下，很明顯看到，洋流只是利用媒體，利用自己的人來做這些動作，甚至可以看到當初大罷免的參與者都出現在照片裡，去營造有人跟隨的樣子，再套一個名稱叫洋流，但大家都知道本質是不一樣的。



黃建豪表示，而且洋流只是在公園、夜市，用集合的方式去造成的，這樣落差蠻大的。如果真的是什麼潮流，為何還要有一個去集合的動作，才可以模仿出這樣一群人存在，並不是大家自發性加入、跟上。