美債危機衝擊全球？牟萬馨：觀察兩個風險

嘉義大學應用經濟系副教授牟萬馨。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月19日電（記者 李京昇）美國國債突破40兆美元，成為國際金融市場關注焦點。嘉義大學應用經濟系副教授牟萬馨表示，美債問題的核心不只是債務規模龐大，而是美國政府支出結構與財政收入之間的失衡，當利率維持高檔，政府償債成本也會進一步增加。



至於美債危機是否會演變成全球金融危機？牟萬馨表示需觀察兩個風險：一是利息負擔可能持續侵蝕財政彈性，並逐步影響美元資產的長期吸引力；二是聯準會未來利率走勢及美國與其他主要經濟體的利差變化。若主要國家利率政策出現明顯變化，資金配置也會跟著調整，屆時可能透過匯率市場進一步影響股市及其他金融市場。



牟萬馨為東吳大學經濟學系學士、美國德克薩斯理工大學經濟學系碩士、博士。



針對全球關注美債議題，牟萬馨指出，美國社會安全、醫療等強制性支出持續增加，同時又有減稅政策，整體支出並未同步縮減，財政壓力因此逐漸累積。美國聯準會（Fed）16日宣布升息1碼，聯邦基金利率目標區間升至3·75％至4％，在債務規模已相當龐大的情況下，較高利率也可能使美國政府淨利息支出繼續增加。



她認為，利息支出增加後，可能進一步排擠其他財政支出，這也是目前市場高度關注美國財政問題的原因，近期美國國債規模突破40兆美元，2025年聯邦政府淨利息支出已占財政收入18．5％，相關負擔持續升高。



牟萬馨表示，在9月16日聯準會公布利率決策後，根據官員利率預測（點陣圖），今年可能再升息1次，代表高利率環境未必很快結束，因此不能只看美債價格是否下跌，也須將利率、匯率、各國貨幣政策及財政政策放在一起觀察。

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另一方面，隨著美債殖利率走高，黃金及比特幣也受到市場矚目。牟萬馨說，近期確實看到部分央行增加黃金持有尸，資金也有流向比特幣，但比特幣價格波動幅度明顯高於黃金及美國公債，比特幣是否具備穩定避險資產的特質，與傳統金融理論觀點，仍存在落差。