創新技術博覽會台北開展　推出棒球鷹眼系統

民眾體驗台灣棒球鷹眼系統。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月18日電（記者 邱筠媜）2026年台灣創新技術博覽會17日起於台北登場，AI也進軍運動場域。工業技術研究院研發“台灣棒球鷹眼系統”，整合AI視覺辨識，可即時判定好壞球、辨識球種及追蹤軌跡，好球帶平均誤差小於1公分，已於天母洲際棒球場及台北大巨蛋等職棒場域驗證。



AI浪潮重塑全球產業版圖，2026年台灣創新技術博覽會9月17日至19日於台北世貿一館登場，本屆創博會由“經濟部”、“國科會”、“農業部”、“國防部”、“教育部”、“勞動部”、“衛生福利部”、“環境部”、“運動部”、“數位發展部”、“國發會”及“中央研究院”等12個部會共同主辦，匯集日本、美國、德國、英國等18國近450家廠商、展出超過1000件專利技術，聚焦AI技術與產業應用，呈現台灣面對全球科技變革所累積的研發成果與產業實力。



工業技術研究院研發“台灣棒球鷹眼系統”整合AI視覺辨識、無標記式生物力學及跨平台雲端數據技術，擁有高數據精準度，電子好球帶的平均誤差小於1公分，採用無標記式動作捕捉與多機位高速影像互補技術，無需穿戴任何感測設備，數據涵蓋16項投球品質指標、15個生物力學指標以及揮棒軌跡等打擊數據



在職業賽事與娛樂轉播方面，“台灣棒球鷹眼系統”已成功導入天母洲際棒球場及台北大巨蛋等職棒場域驗證，可即時提供誤差小於1公分的好壞球判定，軌跡追蹤與自動球種辨識。



在科學化運動訓練與青少棒培育上，球員無需穿戴任何感測器，即可透過高速攝影機即時捕捉全身3D關節座標，精準分析肩膀分離角度、肘關節內翻力矩等生物力學數據。不僅協助教練進行數據化、視覺化的動作導正，更有效預防運動傷害，已推廣至紅葉國小等偏鄉基層學校，落實運科在地化。



運動科學中心研發“棒球科學檢測-進階數據平台”，整合場館數據、賽事資料與應用程式介面（API），串接球員動態軌跡、人體骨架、投打數據與進階圖表，並透過3D模擬、動畫回放及互動網頁呈現，支援訓練分析、球探評估、戰術決策與賽事管理。



運動科學中心也研發“高爾夫場域數據串接與即時回饋系統”，現場透過室內高爾夫體驗，展示揮桿、擊球與球路數據如何即時產生，並透過API串接傳輸至運動數據平台，建立個人化高爾夫運動日誌，支援跨場域紀錄查詢、訓練回饋、模型模擬與表現預測，並透過場域合作帶動臺灣運動科技廠商發展。