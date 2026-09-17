黃建豪：藍翻轉高雄僅陸戰不行　需強化空戰

韓流五虎將之一、貼紙哥黃建豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月18日電（記者 蔣繼平）針對選情很冷如何翻轉高雄？韓流五虎將之一、貼紙哥黃建豪向中評社表示，國民黨將辦萬人大造勢，但不能只靠陸戰，因為藍白破局效應影響蠻大的，民眾黨支持者都不太想動，就算民調追上，民進黨選前拿出殺手鐧，國民黨恐怕招架不住。



黃建豪表示，民進黨只要選情不好就會冷處理，尤其高雄因為本來就是綠營執政，冷處理後，只要讓大多數原本綠營支持者默默出來投票，這樣大概就有五到六成選票基礎了，不用刻意去操作，避免樹大招風、過度炒作，容易被翻更多東西出來。



黃建豪表示，但民進黨這幾年到底做得好不好？市府靠賣地減少負債，靠華而不實的大型建設，刻意製造很多新聞出來宣傳演唱會經濟手段。但美濃大峽谷天坑、道路淹水破洞的部分，一樣沒有解決，路平、燈亮、水溝通的基本功還是破功。



黃建豪表示，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆問題也很多，賴的選區前鎮漁港新台幣81億改建爭議頻傳，且賴的兒子疑涉校園霸凌案那段時間的表現與處理方式，還曾在“立院”堵對手柯志恩等電梯的行為，都讓外界產生質疑、大扣分，對賴不是好事。



國民黨高雄市長參選人柯志恩邀國民黨籍前“立法院長”王金平擔任競選總部主委，並獲得王“蹽落去”的正面回應，且19日將在鳳山舉辦首場萬人大造勢。



有關王金平擔任柯志恩競選總部主委的效益，黃建豪表示，正面、負面都有，對王金平有認同度的在地民眾而言會有正面效果，但對年輕人來講可能不會買單。雖然王金平有號召力影響力，陸戰可以靠王金平，但空戰要去抵銷副作用與設法突破。



因此，黃建豪表示，國民黨在空戰部分，不能沒有民眾黨這些支持者幫忙，因為民眾黨年輕人居多。但前陣子新竹縣竹北市藍白破局的爭議，造成民眾黨對國民黨頗有微詞，他觀察有影響到高雄空戰，民眾黨支持者會不太想主動幫忙。

