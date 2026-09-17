蘇起：美國不想當老二　中國不想當老大

台北論壇基金會榮譽董事長、政治大學“國家發展研究所”名譽教授蘇起。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月18日電（記者 張穎齊）台北論壇基金會榮譽董事長、政治大學“國家發展研究所”名譽教授蘇起17日在“2026國鼎地緣政治論壇”上表示，美國長期大量消費、貿易逆差高築，過去各領域領先中國許多，如今美國只剩人工智慧（AI）前端研究仍明顯領先，在不少科技與應用領域已被中國趕上甚至超越，但美國迄今仍想裝老大。



蘇起提到，“中美兩大國直接發動戰爭的可能性很低，但我對台海局勢很悲觀。”因核武器的毀滅性，使雙方都沒有興趣正面開戰，但台灣周邊發生小衝突的可能性仍不能排除，不過目前還沒有悲觀到認為一定會出現流血衝突，大陸會希望完成統一，但盡可能保留和平方式，不希望付出大量流血代價；若未來中美矛盾持續升高，那大陸對台可能將以封鎖或“以戰逼談”等方式。



李國鼎科技發展基金會主辦、台北論壇基金會及長風文教基金會協辦的“2026國鼎地緣政治論壇”17日下午在台大醫院國際會議中心舉行，以“美中關係的共存、衝突與新秩序”為主題。台北論壇基金會榮譽董事長、政治大學國家發展研究所名譽教授蘇起，以“台灣失落的十年：2016－2026”為題發表專題演講。



蘇起在總結時說，當前中美力量消長形成一個特殊格局，“美國現在不想當老二，中國大陸不想當老大”，美國仍希望維持世界第一的位置、繼續裝老大；中國則相對保守，以被動方式應付美國壓力，但大陸對台灣問題有明確底線，台灣是美國最不可碰觸的紅線。



綜合座談中，李國鼎科技發展基金會副董事長黃齊元提問，有關特朗普政府下的中美關係及台海戰爭風險等問題。



針對美國國力，蘇起表示，美國多年來戰爭不斷、貿易長期逆差，國內消費主義強盛，“一直買、一直寅吃卯糧”，讓他聯想到羅馬帝國衰敗前的情況，美國過去在許多領域都大幅領先，但現在他認為真正仍具突出優勢的是AI前端研究，中國則已在許多科技及應用領域取得領先。



蘇起表示，美國在AI前端研究仍占優勢，但到了應用層面未必同樣領先，若美國整體科技優勢愈來愈集中於少數尖端領域，就像站在一根針上面，處境辛苦，國內社會同時又存在不穩定因素。

