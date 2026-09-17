蘇起：台灣只是有限籌碼　特朗普沒那麼關心

台北論壇基金會榮譽董事長、政治大學“國家發展研究所”名譽教授蘇起接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月18日電（記者 張穎齊）針對中美關係下台灣的處境，台北論壇基金會榮譽董事長、政治大學“國家發展研究所”名譽教授蘇起接受中評社分析，美國總統特朗普目前並沒有太重視台灣，在與中國大陸領導人談話時，腦子裡面不會有太多台灣，因此“賴政府”做什麼，特朗普不會那麼關心；而台灣還是籌碼，只是已非常有限，很遺憾。



蘇起17日出席李國鼎科技發展基金會主辦、台北論壇基金會及長風文教基金會協辦的“2026國鼎地緣政治論壇”，會外接受中評社訪問。



美方傳出將與台灣合作打造台海“地獄景象”（Hellscape）無人機作戰構想，加上對台軍售議題，是否會影響9月下旬在華府的中美峰會？



蘇起表示，不會啦，這些對兩國領導人而言都是細節，“地獄景象”等構想目前仍是底下幕僚人員作業中的事項，距離成熟還有很長一段距離，他是不認為會影響特朗普與中國大陸領導人的會晤。



針對特朗普政府一方面被認為降低直接保台意願，另一方面卻持續推動對台軍售，是否意味要台灣自行購買武器、自行作戰，打造所謂“刺蝟島”？



蘇起向中評社表示，台灣現在的安全問題不是武器的問題，是人的問題，台灣缺乏戰鬥意志，年輕人不想打仗，目前軍人人數也不足，海、陸、空都有問題，所以不是武器的問題，是人的問題，如果人數不夠、沒有士氣，再多的武器都沒有用。



至於“賴政府”在台積電赴美投資及對美軍購等方面的作法，是否能讓特朗普滿意？又如何看待所謂“倚美謀獨”的問題？



蘇起表示，他認為特朗普政府現在、起碼特朗普本人，都不會太重視台灣，特朗普在與中國大陸領導人談話時，特朗普腦子裡面不會有太多台灣，所以賴清德在做什麼，特朗普不會那麼關心。



蘇起說，中美領導人接下來的會談，應主要聚焦中美雙邊問題，以及特朗普面臨的期中選舉壓力，台灣不太可能是主要議題；當然目前美國對台大型軍售案能否推進，仍受到中美關係牽動。



最後，記者問，蘇起稱台灣在當前中美關係中的實際分量，已不如過去，那是否仍能被美國作為與中國大陸談判的籌碼？



蘇起說，這個籌碼還是籌碼，但比起十幾年前，台灣現在能夠做的事情已非常有限，能夠發揮的影響力也已非常有限。他感嘆，“很可惜了，我是很遺憾”。